Trasimeno per tutti: un progetto per il turismo accessibile e inclusivo

Un'indagine globale ha rivelato che nel 2030 il 33% degli europei e il 15% dei cittadini del mondo avranno più di 65 anni. Questo dato implica la necessità di promuovere il turismo accessibile e di adattare le infrastrutture turistiche, culturali e di svago dell'Umbria. In questo contesto si inserisce il progetto "Trasimeno per tutti", una collaborazione tra l'Assessorato al Turismo della Regione Umbria, Sviluppumbria, Anci Umbria e Felcos Umbria, un'associazione di Comuni per lo sviluppo sostenibile.

Il progetto, finanziato dal Ministro per la disabilità, mira a sviluppare un sistema turistico accessibile e inclusivo nel territorio del Lago Trasimeno, basato sul concetto di "turismo per tutti", in linea con la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità. Il progetto vuole creare opportunità per il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità, anziane e con esigenze specifiche nei Comuni del Trasimeno.

Roberto Vitali, Ceo e cofondatore di Village for All, spiega: “Per creare sistemi turistici accessibili e inclusivi bisogna investire sulle persone. È importante trasferire competenze e conoscenze a chi opera nel territorio proprio per costruire destinazioni accessibili. Abbiamo iniziato coinvolgendo le pubbliche amministrazioni ma seguiranno imprese, commercio, musei e personale degli uffici turistici, con l’obiettivo di creare una cultura diffusa che sviluppi opportunità economiche innovative e resilienti”.

A tale fine, nei giorni scorsi, si sono tenute quattro giornate di formazione riservate ai dipendenti dei Comuni dell'area del Trasimeno tenute dai docenti di Village for All, che hanno illustrato le importanti opportunità economiche, già colte da altri territori, connesse allo sviluppo di un’offerta turistica accessibile per le destinazioni. Tra gli altri argomenti trattati ci sono stati: l’inquadramento normativo e universale del design, gli errori da non commettere e il linguaggio da utilizzare ed una prova pratica in carrozzina.

L'assessore al Turismo e alla riqualificazione urbana e aree interne della Regione Umbria, Paola Agabiti, ha sottolineato: “Disporre di un patrimonio artistico, culturale e naturale di immane bellezza comporta, allo stesso tempo la responsabilità di permettere a tutti di godere di tali tesori e di fruirne in maniera piena e consapevole, così da rendere universale quel patrimonio e inclusivo il contesto che lo ospita”.

E ancora: “L’accessibilità ad ogni luogo e ad ogni esperienza si configura come elemento di civiltà, oltre che determinare una ricaduta positiva sull’intero sistema di offerta turistica, che cresce in qualità e capacità di risposta a persone che oggi chiedono, a ragione, sempre più attenzione alle proprie legittime esigenze e ai propri legittimi bisogni. Con ciò rispondendo non solo ad istanze etiche di inclusione e partecipazione, bensì creando una vera e propria cultura dell’accoglienza personalizzata e migliorando la qualità del territorio interessato e della sua offerta turistica, con importanti ricadute anche in termini economici e di vivibilità e con evidenti opportunità per ogni soggetto coinvolto”.