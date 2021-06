Bici e olio extra vergine di oliva, binomio per rilanciare il turismo sostenibile in Umbria

Firmato un protocollo tra Fiab e Strade dell'olio per una serie di uscite su due ruote abbinate a degustazioni in aziende agricole del territorio

Olio extravergine di oliva e bicicletta, un connubio vincente per conoscere il territorio umbro e la sua storia, la tradizione culinaria e le sue bellezze naturali e artistiche. È stato firmato, nel giardino dell’Hotel La Valle di Assisi, che fa parte del circuito di strutture ricettive di qualità della Strada dell’Olio extra vergine di oliva Dop Umbria, il protocollo d’intesa tra l’associazione Strada dell’Olio e.v.o. Dop Umbria con il presidente Paolo Morbidoni e l’associazione FIAB Perugia Pedala - Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta presieduta da Paolo Festi.

L'accordo punta a promuovere il turismo sostenibile in tutta la regione. "FIAB Perugia Pedala - ha affermato Paolo Festi - è un’associazione di promozione sociale che mira a divulgare la cultura e la pratica di un uso abituale, consapevole e responsabile della bicicletta quale mezzo di trasporto semplice, economico, ecologico e quale strumento di benessere psico-fisico e di socialità e svago. Questo accordo con la Strada dell’Olio e.v.o. Dop Umbria ha l’obiettivo di promuovere un turismo sostenibile, che porti i visitatori e i cicloturisti in queste terre meravigliose alla scoperta delle aziende olivicole, ma anche viceversa portare gli appassionati di enogastronomia ad utilizzare le due ruote per percorrere le vie della nostra bellissima l’Umbria".

Già da sabato 12 giugno infatti, il programma del format “Passeggiate & Buon gusto. Tra Borghi, Ulivi e Fattorie” che ha previsto finora passeggiate guidate a piedi, sarà integrato con itinerari in bicicletta, per gli appassionati delle due ruote. L'appuntamento di sabato 12 giugno è alle ore 16, a Torgiano (Pg), presso il giardino dell’Az. Agricola “La Montagnola” adiacente alla villa del 700 da dove, partiranno due passeggiate ad anello, una a piedi condotta da una guida escursionistica dell'associazione “I Tuoi Cammini” ( Per informazioni e prenotazioni: Laura, cell. 335 6468058); ed una passeggiata in bicicletta con un accompagnatore FIAB ( Per informazioni e prenotazioni: tel. 392 8797023 - info@fiabperugiapedala.org).

L'itinerario della passeggiata in bicicletta: Si scende dalla Collina della Montagnola, prima sosta sarà Palazzo Graziani Baglioni per la visita all’esposizione dal titolo “Un luogo da nessuna parte”, si prosegue all'interno del borgo di Torgiano, poi attraversando il parco Fluviale dei Mulini detto anche dei Due Fiumi, perché è la confluenza del Fiume Chiascio sul Fiume Tevere. Si proseguirà poi in collina per rientrare presso “La Montagnola” per la degustazione di olio e.v.o. e l’aperitivo al tramonto.

Il luogo della degustazione di olio e.v.o. e dell’aperitivo al tramonto: azienda agricola La Montagnola.

"Grazie a questo accordo con FIAB Perugia Pedala – ha affermato Paolo Morbidoni - completiamo un’offerta di qualità legata al turismo lento all’aria aperta, tenendo insieme l’eccellenza dell’Umbria dell’olio, con le realtà regionali che fanno escursionismo a piedi e in bicicletta e che con il loro impegno valorizzano i percorsi rurali della nostra regione. Insieme costruiremo tante opportunità per far conoscere l’Umbria in maniera inconsueta, già dal primo appuntamento in programma per sabato 12 giugno".

Per informazioni e prenotazioni per sabato 12 giugno:

Escursione a piedi: Associazione “I Tuoi Cammini” - Laura tel. 335 6468058 o alla mail info@stradaoliodopumbria.it

Escursione in bicicletta: Fiab Perugia Pedala - Laura tel. 392 8797023 o alla mail info@fiabperugiapedala.org

Per prevendita delle passeggiate a piedi e in bici: https://www.assisitour.com/experiences/#regdl=passeggiate-buongusto-tra-borghi-ulivi-e-fattorie-179112

Termine ultimo per prenotare il venerdì prima dell’evento alle ore 17.00.