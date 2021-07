I Tuoi cammini e Suoni Controvento insieme per un trekking tra turismo lento e musica

Amanti delle passeggiate nella natura e della buona musica, tenetevi pronti. Domenica 25 luglio il progetto “I Tuoi Cammini” propone infatti un trekking con partenza dal Castello di Campello sul Clitunno (Pg) alle ore 9.30, che porterà i partecipanti alla scoperta delle emergenze culturali delle terre della Fascia Olivata Assisi – Spoleto e, grazie alla collaborazione con la rassegna Suoni Controvento, si chiuderà con il concerto di Sara Marini “Live Torrendeadomo” (Per prenotare l’escursione: Tel. 335 6468058 - ituoicammini@gmail.com - www.ituoicammini.com).

Il suggestivo percorso della passeggiata



La passeggiata di domenica 25 luglio, guidata da Irene Maturi guida escursionistica e turistica, partirà dal Castello di Campello Alto, uno dei due unici castelli della fascia olivata, il più antico insediamento abitato del territorio, fondato nel X sec. da Rovero di Champeaux. Tra le ombreggiate pinete in cui ascoltare il concerto delle cicale e gli olivi contenuti da muretti a secco, si arriverà alla chiesa di Sant'Arcangelo di Trevi, posta sull'amenissimo colle con vista panoramica sulla vallata, a quota 550 mt; già citata in alcuni "brevi" fin dal 1177, dove sarà possibile incontrare Valerio Millefoglie, personaggio poliedrico che unisce l'attività di scrittore a quella di musicista e performer, autore di Scontrini. Racconti in forma di acquisto, che racconterà il suo ultimo libro. (Per chi volesse, è possibile proseguire a piedi fino al centro storico di Trevi). Dalla chiesa di Sant'Arcangelo di Trevi, che si affaccia sui Monti Martani, Montefalco, Spoleto, Trevi e il mare verde dell’Umbria, si scenderà per l'Eremo Francescano delle Allodoline di Campello, dove visiteremo la chiesa, il chiostro, la grotta e ci fermeremo per un picnic. Il rientro al Castello di Campello Alto è previsto alle 18.30 per godere del concerto di Sara Marini (posti riservati ai partecipanti al trekking), finalista al Premio Tenco 2020 con l'album “Torrendeadomo” con: Paolo Ceccarelli (chitarra), Lorenzo Cannelli (tastiera), Goffredo Degli Esposti (fiati), Francesco Savoretti (percussioni); che fa parte della rassegna Suoni Controvento.



Il progetto I tuoi Cammini ha tra i suoi obiettivi quello di unire il turismo attivo all’aria aperta e con l’offerta turistica, culturale ed enogastronomica del territorio regionale. Un punto di riferimento per rispondere alla richiesta dei turisti che vogliono camminare, ma anche godere di musica, esposizioni, visitare emergenze culturali ed imparare a conoscere ed apprezzare le eccellenze enogastronomiche umbre.



Il trekking proposto da “I Tuoi Cammini” è organizzato in collaborazione con la Rassegna Suoni Controvento, Inandoutdoorumbria e UmbriaLibri.



Per l’escursione è necessario portare pranzo al sacco, acqua e scarpe da trekking.