"Trottando tra le vigne", ancora proposte per scoprire la Strada del Sagrantino con il suo fascino e la sua bontà

Con l'evento ‘Trottando tra le vigne’ va avanti il cartellone di Sagrantino Experience, la proposta di turismo esperienziale dell’associazione ‘La Strada del Sagrantino’ per far conoscere i territori di produzione del pregiato vitigno autoctono di Sagrantino, con le loro bellezze e le realtà produttive che li caratterizzano.

Il prossimo appuntamento è venerdì 30 luglio, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, sabato 31 luglio e domenica primo agosto, dalle 10 alle 18, alla cantina Di Filippo, a Cannara che proporrà un rilassante giro in carrozza alla scoperta della filosofia aziendale e dei suoi vigneti. A seguire è prevista una degustazione in cantina di vini biologici in abbinamento a un tagliere di salumi e formaggi. Il costo è di 35 euro per gli adulti e di 20 euro per i bambini. La prenotazione obbligatoria: degustazioni@vinidifilippo.com, 0742.731242.

Sabato 7 agosto il cartellone si sposta a Bevagna alla cantina ‘Agricola Mevante’ per ‘Sagrantino Trek al tramonto’ che prevede un’escursione di trekking anticipata da degustazione in cantina. L’iniziativa partirà alle 17 con l’aperitivo di tre vini di produzione in abbinamento a prodotti tipici umbri, una visita guidata della cantina per poi lasciare spazio al percorso di trekking al tramonto con la guida Aigae Cristiano Ceppi. Il costo è di 25 euro per gli adulti, 5 euro per i bambini. La prenotazione obbligatoria: info@stradadelsagrantino.it, 0742.378490.