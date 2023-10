Prezzo non disponibile

Lunedì 23 ottobre, il trio Servillo-Girotto-Mangalavite in concerto per la solidarietà, al teatro Morlacchi di Perugia sostiene la ricerca.

In un video inviato all'Aucc, l'Associazione Umbra per la lotta Contro il Cancro, Servillo invita tutti a partecipare all'evento benefico, in programma lunedì prossimo 23 ottobre, alle ore 21.00 al Teatro Morlacchi di Perugia!

Grande musica, emozioni, solidarietà e ricerca scientifica tutto in un concerto, grazie all’esibizione del trio Servillo-Girotto-Mangalavite.

Un evento di beneficenza per sostenere la campagna di solidarietà “Adotta un ricercatore”, promossa dall’Aucc.

Un evento unico, fra musica e poesia, con la magica interpretazione, da parte del trio, delle canzoni di Lucio Dalla.

“Si tratta – commenta il presidente di Aucc Giuseppe Caforio – di uno straordinario evento a favore della ricerca e, di fatto, della vita. La musica è un potente strumento per arrivare al cuore di tutti e la professionalità del trio consentirà di promuovere il messaggio della solidarietà e del prendersi cura dell’altro, in modo più leggero e coinvolgente”.