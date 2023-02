Trevi, visite guidate al complesso monumentale di San Francesco

Storia locale e arte è il connubio scelto da Menti Associate per i sabati pomeriggio del complesso museale di San Francesco di Trevi. Una serie di visite guidate a tema, esposte da archeologi e storici dell’arte, con approfondimenti sulle opere del Museo; esse stesse diventeranno le narratrici primarie di curiosità e spaccati di storia cittadina. Il borgo umbro raccontato attraverso le sue bellezze, realizzazioni di artisti che in passato, inconsapevolmente, resero eterna la città di Trevi.

Non solo arte ma anche gusto e tradizione locale, al termine di ogni Visita Guidata infatti verrà offerta una degustazione di vino all’interno della “Grotta” dell’Az. Agr. De Conti.

Si parte l’11 febbraio dal passato più remoto di Trevi. Attraverso un approfondimento delle epigrafi conservate all’interno del Museo Archeologico si racconteranno le origini della città, la sfera religiosa e gli edifici che la contraddistinguevano come Municipio Romano considerevole e vivace, la città della Flaminia attraversata dal fiume Clitunno (Fluvius qui Trevis, civitatem Flaminiae, interfluit).

Il 25 febbraio approfondiremo la Bottega dei Folignati, la lucentezza e la gloria dei maestri umbri che esaltarono i plessi ecclesiali di Trevi attraverso l’oro e la tempera. Si parlerà dei polittici di Giovanni di Corraduccio fino ad arrivare alle magnificenze di Niccolò l’Alunno.





IL PROGRAMMA

Sabato 11 Febbraio | ore 16:00

Pietre parlanti. Il Museo Archeologico attraverso le epigrafi romane.

Visita Guidata



Sabato 25 febbraio | ore 16:00



Visita Guidata