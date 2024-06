La grande tradizione napoletana protagonista al Clitunno di Trevi

Dal teatro alla musica. La rassegna di spettacoli dal vivo “Performer in Umbria - Piu” chiama a raccolta il grande pubblico per un altro imperdibile evento della sua terza edizione. Sabato 8 giugno, alle 21, il teatro “Clitunno” di Trevi ospiterà, infatti, il prossimo appuntamento. Come detto, sarà all’insegna della musica, in particolare quella della tradizione napoletana. Ad attendere appassionati e curiosi sarà lo spettacolo “Napulitanata”, un recital per voce e chitarra che vedrà salire sul palco trevano il maestro Ciro Carbone e l’attrice Diletta Masetti. Un evento che punta a recuperare e impreziosire la canzone della grande tradizione napoletana e che vanta una forte originalità, poiché gli straordinari testi di Vincenzo Russo, Salvatore Di Giacomo e Roberto Murolo, solo per citare alcuni degli straordinari autori proposti, non saranno cantati, ma recitati attraverso una partitura che si modellerà sulle misure musicali. Uno spettacolo fluido e coinvolgente, quello che verrà presentato al pubblico trevano, nel corso del quale verranno narrate storie e recitati testi carichi di napoletanità, dal Pentamerone di Basile, accompagnato dalle musiche di Scarlatti, al grande Eduardo De Filippo. Pubblico che sarà vero e proprio protagonista perché sarà chiamato anche a cantare i brani della tradizione partenopea. L’evento è stato realizzato con il sostegno dei Fondi “PR - FESR 2021-2027 – Priorità 1 – OSA 1.3. – Azione 1.3.4. “Bando per il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo dal vivo – anno 2023”. Biglietti disponibili su www.ticket.it.