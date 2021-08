Trevi sotto le Stelle, l'11 agosto mostra e osservazione astronomica per tutti

Mercoledì 11 agosto a Villa Fabri si svolgerà “Trevi sotto le stelle”, manifestazione organizzata da Menti Associate e Le Macchine Effimere in collaborazione con l’Associazione Astronomica Antares e il Comune di Trevi.



In occasione di una delle notti più magiche dell’anno nella quale tutti sono con gli occhi puntati al cielo per esprimere un desiderio, alle ore 20.00 si potrà eccezionalmente visitare la mostra “Pepi Merisio. Gioco!”, con la quale la città di Trevi rende omaggio ad uno dei protagonisti della fotografia italiana del Novecento, e alle ore 21.30 si potrà osservare la volta stellata con un telescopio.



“Pepi Merisio. Gioco!” ospitata nella cinquecentesca cornice di Villa Fabri dal 24 giugno al 3 ottobre 2021, è la prima esposizione a pochi mesi dalla scomparsa del celebre fotografo: cinquanta foto in bianco e nero e a colori di varie dimensioni ripercorrono il tema del gioco nella quotidianità attraverso scatti poetici e immediati realizzati dagli anni Cinquanta agli anni Ottanta.



La mostra, a cura di Flavio Arensi, è coprodotta e organizzata da Le Macchine Effimere e Menti Associate con il Patrocinio del Comune di Trevi in collaborazione con il Complesso Museale di San Francesco e ha dato il via per Villa Fabri e per l’intera cittadina umbra a una nuova stagione culturale che si snoderà attraverso incontri, conferenze e concerti.