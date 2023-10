Trevi celebra il Perugino nel cinquecentenario della sua morte: i percorsi tra arte e natura

Il 2023 segna il quinto centenario della morte di Pietro Vannucci, uno dei più influenti e prolifici artisti del Rinascimento italiano. Per ricordare la sua opera e il suo legame con il territorio umbro, la città di Trevi ha organizzato una serie di percorsi culturali che partono dal centro storico e si estendono fino alle zone limitrofe, dove si possono ammirare alcune delle sue opere più significative.

“Perugino e i suoi contemporanei. Colori, immagini e sapori a Trevi” è un evento che vuole valorizzare il patrimonio artistico e paesaggistico della zona, oltre a promuovere la conoscenza e la diffusione della cultura rinascimentale.



Tre incontri per conoscere il territorio, le sue tradizioni, i prodotti tipici attraverso l’arte ed il benessere. Si comincia il 7 ottobre alle ore 16.00 nella sala conferenze di San Francesco con la presentazione dell'Associazione “Amici del Polo Culturale di Trevi” per poi illustrare il progetto “Perugino e i suoi contemporanei". Colori e sapori a Trevi”. Saranno presenti il sindaco di Trevi, Ferdinando Gemma e l’assessore alla Cultura Isabelli Burganti. Rita Liberati come presidente parlerà della nascente associazione trevana, mentre Simone Cerquiglini coordinatore del Museo di Trevi per le Macchine Celibi informerà i presenti della natura progettuale sul Divin pittore. Il primo incontro terminerà con la proiezione del docufilm: “Perugino: Rinascimento immortale”. Opera filmica tesa a documentare la lunga vita artistica di Pietro Vannucci.

Da sabato 8 ottobre si entra nel vivo della manifestazione. “La monumentale Chiesa della Madonna delle Lacrime. Una passeggiata tra ulivi e arte” è il titolo del primo itinerario. Si parte alle 10.00, dal Museo e al termine ci sarà una degustazione di olio extravergine d’oliva e bruschetta a cura della Pro Trevi.

Il 15 ottobre alle ore 10.00 “Circumnavigando Trevi, dalle mura alla chiesa della Madonna delle Lacrime” dove si potranno vedere le emergenze storiche artistiche e architettoniche della Piaggia di Trevi. Il giro si concluderà nella piazza del Comune tra i profumi del Sedano nero e i fuochi dei bracieri. Sarà possibile assaggiare il celebre panino con salsiccia in occasione della storica sagra del Sedano Nero e della Salsiccia organizzata dalla Pro Trevi.

Il 29 ottobre l’evento “Il Perugino e i perugineschi” sarà scandito in due momenti: la mattina, ore 10.00, attraverso il servizio navetta si potranno vedere, partendo dal Museo, il Convento di San Martino, la chiesa di San Pietro al Pettine dove sarà offerta una degustazione del tartufo nero dall’omonima tenuta. SI visiterà la chiesa di Santa Maria di Pietrarossa, la Chiesa di Santo Stefano in Picciche e la chiesa della Madonna delle Lacrime. Il pomeriggio spazio agli escursionisti ciclisti ai quali viene proposto lo stesso itinerario. Appuntamento, ore 14.30, sempre al Complesso Museale di san Francesco.