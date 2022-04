C'era una volta la Repubblica di Cospaia (San Giustino). Trekking fra natura e cultura per saperne di più

C’era una volta la Repubblica di Cospaia. Per saperne di più, un trekking fra natura e cultura.

Domani 10 aprile, percorso didattico dal Castello Bufalini lungo la valle del torrente Vertola, che alimentava le fontane del giardino all’italiana della residenza, fino all’ex Repubblica di Cospaia.

Ma cos’era e in che territorio si dipanava? Questo minuscolo staterello fu il frutto di un errore nella designazione della linea di confine. Per effetto della svista, rimase “libera” una striscia di terreno non inclusa nel trattato che delimitava i confini. Da qui la dichiarazione d’indipendenza (1441) e relative conseguenze. Famoso il cosiddetto “sentiero del contrabbandiere”.

Fiore all’occhiello economico: la coltura del tabacco. Di cui esiste una varietà “cospaia” che ne conserva il nome.

I partecipanti saranno accompagnati dalle guide ambientali Rita Torrioli e Pietro Izzo e dalla guida storica Nadia Burzigotti. Partenza alle 14:15 dal cinema Astra di San Giustino. Obbligatorio prenotare: tel/whatsapp 3493191176 oppure email: info@astrazioni.net.

Evento organizzato dall’Associazione Astra di San Giustino e patrocinata dal Comune di San Giustino.