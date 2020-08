Un viaggio nel cuore dell'Appennino in compagnia di asini e muli: l'iniziativa e il programma

Quattro giorni di trekking in compagnia di asini e muli lungo un percorso a forma di cuore nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Torna dal 6 al 9 agosto la Marcia Solidale lungo il Cammino nelle Terre Mutate: un viaggio nel cuore dell’Appennino ferito dal sisma che partirà da Norcia per raggiungere Castelluccio, Arquata del Tronto e Accumoli. Domenica 9 agosto è previsto il rientro nel borgo di San Benedetto.

Un nuovo itinerario che da questa estate potrà essere percorso liberamente da tutti da coloro che vorranno tornare ad apprezzare in maniera lenta e sostenibile le bellezze e i sapori dei Sibillini. La marcia viene organizzata nel rispetto delle misure di sicurezza, si dormirà esclusivamente in tenda ed è previsto un trasporto bagagli.

Il viaggio nasce da una proposta dalla Cooperativa La Mulattiera di Roberto Canali, guida ambientale e asinaro storico che gestisce una fattoria di animali a Norcia duramente colpita dal sisma. Per Roberto “Il terremoto è stata un’esperienza da non augurare a nessuno, ma che può essere anche una grande occasione di rinascita per Norcia e per tutti i territori colpiti che sapranno accettare la sfida”.

Il cuore dei Sibillini è un nuovo itinerario escursionistico che collega Norcia a Castelluccio utile a favorire il decongestionamento delle auto che ogni estate invadono il Pian Grande, soprattutto in occasione della fioritura. Un’esperienza di trekking che da questa estate potrà essere realizzata liberamente da tutti coloro che vorranno tornare ad apprezzare in maniera lenta e sostenibile le bellezze e i sapori dei Sibillini.

L’iniziativa è organizzata dalla Cooperativa La Mulattiera in collaborazione con Movimento Tellurico, Ape Roma e FederTrek, con il Patrocinio del Comune di Norcia e con il sostegno di Legambiente, Touring Club Italia e Movimento Lento.

Programma: Mercoledì 5 agosto (Giornata opzionale): avviciniamoci all’asino, a Paganelli di Norcia. Giovedì 6 agosto: Norcia – Castelluccio (15 km). Venerdì 7 agosto: Castelluccio – Arquata del Tronto (17 km). Sabato 8 agosto: Arquata del Tronto – Accumoli (18 km). Domenica 9 agosto: Accumoli – Norcia (20 km). Per informazioni e iscrizioni: www.movimentotellurico.it

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tel. 339 451 3189 - 339 1575644 – info@movimentotellurico.it