Al Lyrick di Assisi arrivano “Chicago - Il musical”, “Extra libertà” e “7 spose per 7 fratelli”

Sulla scia di “Slava Snowshow”, in scena fino al 10 marzo, che sta riscuotendo grande successo di pubblico ed entusiasmando di sera in sera con la sua magia grandi e piccini, la stagione del Teatro Lyrick di Assisi “Scopriamo le carte” - promossa dall’associazione culturale ZonaFranca, con direzione artistica di Paolo Cardinali, in collaborazione e con il contributo della Città di Assisi – prosegue, in questo mese di marzo, con altri tre appuntamenti.

Martedì 12 marzo alle 21.15 a salire sul palco sarà “Chicago – Il musical” di Fred Ebb e Bob Fosse, dall’opera “Chicago” scritto da maurine Dallas Watkins, con Chiara Noschese (anche alla regia) e Stefania Rocca, su musiche di John Kander e coreografie di Franco Miseria.

Sabato 16 marzo alle 21.15 sarà la volta di “Extra libertà” di e con Alessandro Siani. Libertà di pensiero, libertà di stampa libertà d’espressione, ma anche la libertà che ci è stata negata in questi ultimi tempi di Covid: la libertà sarà il filo conduttore del nuovo spettacolo di Siani che ritorna a calcare le scene con il suo nuovo stand up comedy.

A chiudere il mese di marzo martedì 19 e mercoledì 20 alle 21.15 sarà “7 spose per 7 fratelli” di Lawrence Kasha & David Landay, con Diana Del Bufalo e Baz, regia di Luciano Cannito e direzione musicale di Peppe Vessicchio.

Prevendite: circuiti TicketItalia e TicketOne