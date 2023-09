Tre giorni in cammino lungo la Via Romea Germanica

Inizia oggi una tre giorni dedicata alla Via Romea Germanica con incontri, presentazioni di libri e camminate, organizzata dall’associazione “Via Romea Germanica” e dal Comune di Castiglione del Lago, in collaborazione con il GS Filippide, Libri Parlanti Books & Coffee e l’associazione “L’olivo e la ginestra”: l’associazione “Via Romea Germanica” aderisce all’European Association of Via Romea Germanica.

Spiega il senso dell’iniziativa Ivana Bricca, vicepresidente dell’associazione e componente del consiglio insieme anche al sindaco di Castiglione del Lago Matteo Burico: «Abbiamo pensato a questi tre giorni per far conoscere meglio ai cittadini l’esistenza e le caratteristiche della Via Romea Germanica e la nostra volontà di arricchire il percorso con il sistema dei cammini del Trasimeno. Vogliamo focalizzare questa prima esperienza sul territorio di Castiglione del Lago che è anche uno dei soci fondatori dell’associazione. Una tre giorni in cui si parlerà di turiamo lento, alla scoperta delle bellezze naturali e paesaggistiche, della storia antica di questo territorio, pensando anche alla solidarietà verso le popolazioni dell’Emilia-Romagna».

Oggi pomeriggio alle 17:30 verrà presentata la nuova guida della Via Romea Germanica presso la Sala dell’Investitura di Palazzo della Corgna in collaborazione con la libreria Libri Parlanti e l’associazione Filippide. Interverranno il sindaco di Castiglione del Lago Matteo Burico, la vicepresidente dell’associazione Ivana Bricca e Giovanni Farano presidente di Filippide: coordina la presentazione Monica Fanicchi di Libri Parlanti. La guida è stampata in lingua italiana e in inglese.

Sabato 2 settembre alle 8 una “Camminata sulle colline tra il Chiaro e il Trasimeno” con partenza da Vaiano in piazza degli Eroi.

Sempre domani, alle ore 21:15, una serata musicale a Palazzo della Corgna dal titolo “Camminando insieme torneremo a riveder le stelle”, organizzata da “Ensemble per l’Emilia-Romagna”, “Musica, Immagini e Parole” e la “Schola Cantorum” di Castiglione del Lago: la serata è destinata alla raccolta di offerte per le popolazioni colpite dall’alluvione. Emilio Malvagia, Daniela Billi e Ivana Bricca saranno le voci accompagnate al piano da Gabriele Camilloni, con la partecipazione del soprano Maria Ielli; le letture saranno affidate a Rossella Rossi e Rita Tosti, le proiezioni sono curate da Luca Petrucci.

Domenica 3 settembre alle 8 appuntamento sempre a Vaiano per la “Camminata sui luoghi degli Etruschi”: al termine una colazione offerta dal Circolo di Vaiano. Alle 10:30 sempre a Vaiano la presentazione del libro sui cammini di Louis Montagnoli dal titolo “Kassejjò e dintorni. Cammini, emozioni e luoghi”.