Tre giorni a cavallo alla scoperta delle meraviglie del Trasimeno

Dal 12 al 14 Maggio 2023, il team Pellegrinando in Sella, settore dell’Apd Prom.O.S.Sport. di Perugia, propone un bellissimo Trekking a cavallo sui Colli e fra i Borghi caratteristici del Lago Trasimeno, in veste primaverile con l’intento di far conoscere e promuovere il territorio lacustre e le sue perle più nascoste.

Pellegrinando in Sella nasce nel 2015 come progetto e settore dell’A.P.D. Prom.O.S.Sport. di Perugia, dalla passione e dall’idea di Cristian Bonella, Cavaliere specialista ed atleta della Nazionale Italiana Trec, Guida Ambientale Equestre certificata dalla Regione Toscana, con l’intento di ripercorrere il Cammino compiuto da San Francesco, da La Verna ad Assisi, fino a Poggio Bustone ed oltre, alla ricerca del legame indissolubile tra uomo, Fede e natura.

Il progetto si è poi sviluppato ed ampliato negli anni anche con l’intento di far conoscere e valorizzare, attraverso escursioni, trekking e viaggi a cavallo, l’Umbria e le sue più belle località, in particolare il territorio del Lago Trasimeno e i suoi dintorni.

Un’ottima occasione questa di Maggio al Trasimeno per scoprire ed assaporare la ricca Enogastronomia Umbra in un’esperienza fuori dall’ordinario, vivendo momenti di approccio alla wilderness con bivacchi all’aria aperta a strettissimo contatto con la natura e con i cavalli, veri protagonisti dell’iniziativa. Sistemazione in tende e sacco a pelo, fuoco per caffettiera e pasti frugali all’aperto quindi ma, per chi vuole, possibilità di sistemazione in Agriturismo con ristorante, piscina e SPA. Un’esperienza di Equiturismo a 360° quindi, 3 giorni tutti da vivere immersi nella natura, un’avventura fuori dall’ordinario che richiama Amazzoni e cavalieri da diverse regioni d’Italia!

Pronti a partire venerdì 12 maggio di buon mattino dalle scuderie Pellegrinando in Sella di Magione, in direzione di Panicale per il primo giorno di viaggio, e poi sabato 13 maggio rotta verso Castiglione del Lago e Tuoro sul Trasimeno per la seconda giornata di trekking, fino a completare l’entusiasmante giro del Lago Trasimeno domenica 14 maggio chiudendo l’anello di circa 100 km nuovamente a Magione.

L’Evento è patrocinato dall’A.L. della Regione Umbria, dall’Unione dei Comuni del Lago Trasimeno, dai Comuni di Lisciano Niccone e Tuoro sul Trasimeno, da Endas Equitazione e supportato e sostenuto da molte aziende e partner del territorio.

Per informazioni e maggiori dettagli, Cristian al n. 3400650674 - info@pellegrinandoinsella.it