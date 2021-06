Tre feste in una per la Grande Classica al Borgo: il XX Giugno, la Festa europea della Musica e la Kermesse Musica dal Mondo

Tre feste in una per la Grande Classica al Borgo. Si celebra il XX Giugno, la Festa europea della Musica e la Kermesse Musica dal Mondo. Un concerto con carattere di eccezionalità. La bacchetta da direttore in mano a Christa Bützberger, pianista e didatta di rango. Un curriculum strepitoso e la fondazione dell’Associazione Ars et Labor (con Sara Gianfriddo ed Héloïse Piolat) che sforna musicisti di vaglia. Direttrice artistica del Progetto Alessandro Scarlatti, Christa ce ne ha proposto il Concerto grosso in sette parti, n.3, dirigendo i suoi Virtuosi del Grifo, altro gruppo da lei creato, marcato da stigma identitario. Il nome della compagine riflette chiaramente la volontà di riconoscersi come creatura artistica nata fra i travertini della Turrita.

Dopo la Sinfonia di Carl Philipp Emanuel Bach (n. 1 in sol maggiore Wq182/I) è comparsa la piccola Sunny Ritter, un genio del pianoforte. Viennese, Sunny a iniziato a sette anni a vincere concorsi, fra i quali lo Steinway Piano Competition di Amburgo, l’International Piano Competition Clavis di San Pietroburgo e tanto altro. Il covid non l’ha fermata: studia e lavora ed è pioniera del livestream. A Perugia, ha spopolato alla Stranieri e qui, a S. Antonio abate. Commozione, ammirazione, per la bravura, la serietà, la compostezza con cui questa undicenne si siede al piano, quasi non arrivando ai pedali.

Il pubblico si è spellato le mani: non voleva lasciarla andar via. Tenera e decisa, sorridente e ostinata, Sunny, come dice il suo nome, ha portato alla festa il valore aggiunto di un raggio di sole. Il suo Beethoven (concerto per pianoforte e orchestra n. 1 in do maggiore op. 15, nell’arrangiamento di Lachner) ha toccato i cuori del pubblico che stipava la chiesa dottoriana al Borgo.