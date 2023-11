Olivagando, tre concorsi per raccontare il mondo dell’olio a Magione

Prezzo non disponibile

Per chi ama l’olio extra vergine di oliva è possibile scoprire le sue qualità e le sue storie grazie alla manifestazione Olivagando che si terrà nel centro storico di Magione sabato 11 e domenica 12 novembre.

Qui sarà possibile partecipare a tre concorsi quali “La Dolce Goccia”, organizzato dall’assessorato alle attività produttive del Comune di Magione in collaborazione con Assoprol Umbria, riservato e con il supporto della proloco di San Savino a cui possono partecipare i produttori di oli extra vergini di oliva prodotti nei comuni ricadenti nel bacino del Lago Trasimeno: Magione, Passignano sul Trasimeno, Tuoro sul Trasimeno, Castiglione del Lago, Panicale, Città della Pieve, Paciano, Piegaro e Corciano.

Il concorso fotografico “Le Dolci Colline” incentrato sulla valorizzazione del patrimonio paesaggistico in particolare di quello olivicolo negli stessi comuni e “Il Selfie che vince” a cui si può partecipare postando una foto sulla pagina Instagram della manifestazione con l’hashtag #selfiechevince o #olivagando23, in premio una cena per due.

Silvia Burzigotti, assessore alle attività produttive del Comune, spiega: “Sono concors che non hanno il semplice scopo di individuare un vincitore, ma, nel caso de “La Dolce Goccia” l’obiettivo principale è mettere in evidenza le caratteristiche di un buon olio. In oltre dieci anni il premio ha permesso a tante piccole realtà di accrescere la qualità delle proprie produzioni proprio grazie a una migliore conoscenza delle proprietà organolettiche dell’olio, oltre a tutta quella che è la filiera di produzione”.

Continua Burzigotti: “Il concorso “Le Dolci Colline” è un omaggio ai luoghi da cui provengono le nostre olive. Quale modalità migliore di uno scatto fotografico per raccontarne la bellezza e la particolarità. Con “Il Selfie che vince”, il concorso sicuramente più giocoso, abbiamo voluto rendere partecipi dell’evento le persone che ci verranno a trovare nei due giorni della manifestazione”.