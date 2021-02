Traslazione di Sant'Ercolano, la Famiglia Perugina onora il santo con un video-documentario

Anche per la festività del primo marzo dedicata a Sant'Ercolano, a causa del Covid, i festeggiamenti ufficiali, per uno dei patroni della città di Perugia, subiranno un forte ridimensionamento. Va subito chiarito: che il primo marzo si ricorda la prima traslazione delle sue spoglie, avvenuta nel 723; mentre i festeggiamenti per il patrono sono come sempre il 7 novembre, giorno del suo martirio. L’associazione "Famiglia Perugina" ha fatto sapere che la ricorrenza sarà celebrata nel rispetto delle restrizioni sanitarie e per questo il professor Franco Mezzanotte ( esperto della storia medioevale e Vice Presidente dell’associazione Famiglia Perugina) offrirà una lettura delle vicende di Sant'Ercolano alla luce delle fonti e delle tradizioni attraverso un video che sarà pubblicato domani ( ndr lunedì 1 marzo) e sarà consultabile sia dal portale dell’associazione www.famigliaperugina.it che su YouTube; sarà una occasione per approfondire la figura storica del Patrono della città e per far tramandare la tradizione alle nuove generazioni.