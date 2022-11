Trasimeno, terra di fumetti: domenica la presentazione del progetto TrasimenoFumetto, presente anche il disegnatore di Dampyr

Nel territorio del Trasimeno operano illustratori e fumettisti di livello nazionale e internazionale, una fumetteria e molti appassionati di questa arte. Con l'obiettivo di valorizzare questa ricchezza culturale per divulgare ed approfondire – attraverso incontri, dibattiti, presentazione di libri, mostre, mercatini e quanto altro – la cultura del fumetto, verrà presentato domenica 20 novembre (ore 15.30, al Museo della pesca di San Feliciano) il progetto TrasimenoFumetto. L'intento è quello di coinvolgere personalità del settore sia a livello regionale che nazionale.

ìOspiti della giornata Carlo Zaia, noto per l’importante lavoro fatto per il recupero della rivista fumettistica “Il Pioniere” di cui era collaboratore Gianni Rodari, e Arturo Lozzi, disegnatore per la Sergio Bonelli editore di Dampyr e, più di recente, di Zagor. Fra il 2008 e il 2011 ha collaborato anche con Marvel e Valiant realizzando copertine di personaggi come Iron Fist, Ghost Rider e Bloodshot, X-O Manovar, Harbinger e altri



TrasimenoFumetto nasce per iniziativa di professionisti del settore ed è organizzato dal Comune di Magione e dalla Proloco di San Feliciano in collaborazione con Sistema Museo, la Biblioteca delle nuvole e Comunicareleditoria.