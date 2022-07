Trasimeno Music Festival 2022, grandi nomi e uno speciale concerto finale di Angela Hewitt

Giovedì 7 Luglio 2022, alle 20.30, al Castello dei Cavalieri di Malta a Magione, il Trasimeno Music Festival 2022, in programma dal 1 al 7 luglio, chiuderà i battenti con il Concerto finale tenuto dalla pianista canadese Angela Hewitt, direttrice artistica della manifestazione.

Nel 2005, Angela Hewitt ha inaugurato il Trasimeno Music Festival in Umbria, che accoglie un pubblico internazionale in luoghi suggestivi come il Castello dei Cavalieri di Malta a Magione (vicino a Perugia) sulle sponde del lago Trasimeno. Angela Hewitt si esibisce quotidianamente nel corso della settimana del Festival, sia come solista che dirigendo dalla tastiera, tra recital e musica da camera, accompagnando cantanti e lavorando con artisti acclamati e talenti emergenti.

Ambasciatrice di Orkidstra (organizzazione dedita ad un programma di sviluppo sociale nei quartieri poveri di Ottawa), Angela Hewitt ribadisce la funzione fondamentale della musica per l'educazione e la sua capacità di unire bambini e giovani adulti nella gioia di suonare insieme, impararando a padroneggiare uno strumento e appropriandosi di importanti valori come l'impegno, il lavoro di squadra, la tolleranza.

Per il suo pubblico, la pianista suonerà il prossimo 7 Luglio:

J.S. Bach: Clavicembalo ben temperato, libro II - Preludi e fughe nn. 5-12 (BWV 874-881)

J. Brahms: Sonata in fa minore, op. 5

Tra le pianiste più conosciute e apprezzate a livello mondiale, Angela Hewitt appare regolarmente in recital e con le più importanti orchestre in Europa, nelle Americhe, in Australia e in Asia. Le sue registrazioni ed esecuzioni delle opere di Bach l’hanno consacrata come una delle interpreti di riferimento del compositore ai giorni nostri.

A marzo 2020, quando l’attività concertistica si è fermata a causa della pandemia di coronavirus, Angela Hewitt ha pubblicato quotidianamente online brevi brani: i suoi fan hanno accolto l'iniziativa con entusiasmo, e Angela è stata molto felice di aver ispirato tante persone a ritornare al pianoforte. Angela Hewitt ha inoltre preso parte ad alcuni dei primi concerti trasmessi in streaming – tra i quali ricordiamo un recital dedicato a Bach alla Wigmore Hall di Londra e l'esecuzione del Primo Concerto per pianoforte di Beethoven (versione con quintetto d’archi) al Festival di Edimburgo. Trascorrere tanti mesi a casa le ha dato la possibilità di lavorare sulla mastodontica Sonata “Hammerklavier” di Beethoven, completando così il ciclo delle 32 Sonate. Il suo ultimo CD, preparato e registrato durante la pandemia, si intitola "Love Songs" e ha raggiunto la vetta delle classifiche nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Giappone a pochi giorni dalla pubblicazione. Angela sta attualmente registrando l'integrale delle Sonate per pianoforte di Mozart: il primo doppio CD uscirà alla fine del 2022.

Il Trasimeno Music Festival

La Chiesa di San Filippo Neri, il Teatro Morlacchi, l'Oratorio Santa Cecilia, l'Auditorium Marianum G. Frescobaldi e Villa Valvitiano a Perugia - il Castello del Sovrano Militare Ordine di Malta a Magione - la Chiesa di San Francesco a Trevi - la Piazzetta del borgo lacustre di San Savino (frazione del Comune di Magione), sono le location prescelte per i grandi interpreti della musica classica e della danza di fama internazionale, e giovani musicisti di talento, che nell’arco di 8 giorni si avvicendano sui palcoscenici sopra citati in un’atmosfera serena, apprezzata dagli attenti spettatori provenienti da tutto il mondo.

Il Festival, oltre ai concerti in programma (12 in totale: 11 dall'1 al 7 luglio + 1 il 30 giugno per l'Anteprima Festival) negli 8 giorni, propone al pubblico anche iniziative collaterali come:

- l'incontro con giornalista inglese John Sweeney, al Teatro Morlacchi di Perugia, il 6 luglio, alle ore 16; sarà intervistato dal giornalista Eric Friesen.

John Sweeney, giornalista investigativo e scrittore britannico pluripremiato, per dodici anni ha lavorato per il quotidiano The Observer e dal 2001 al 2014 per il programma di punta della BBC, ‘Panorama’. Ha seguito come inviato di guerra situazioni di conflitto in più di 60 paesi, tra cui Romania, Algeria, Iraq, Cecenia, Burundi e Bosnia. Al momento si trova a Kyiv per documentare, con aggiornamenti quotidiani, gli sviluppi della guerra in Ucraina. Ha scritto dodici libri, suddivisi in saggistica e narrativa, tra i quali ricordiamo il suo romanzo più conosciuto, Elephant Moon (2016), ambientato sullo sfondo del conflitto in Birmania, e un’indagine sull’assassinio di Daphne Caruana Galizia, Murder On The Malta Espresso (2019), che ha firmato come co-autore. Il suo ultimo thriller, L’idiota utile, incentrato sulle fake news nella Mosca staliniana del 1933, è stato pubblicato nel 2020. Adora l’Umbria, e Perugia in particolare.

L'incontro si terrà in lingua inglese.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti disponibili, con prenotazione obbligatoria a maria@trasimenomusicfestival.com – Tel.393 9458554;

- 3 dibattiti pre-concerto moderati dal giornalista Eric Friesen che si terranno al Castello del Sovrano Militare Ordine di Malta a Magione, alle 19.30 del 2,3 e 7 luglio. L'ingresso è gratuito per tutti i possessori del biglietto per il concerto serale.

Gli artisti presenti al Festival

Questi gli artisti che stanno rendnendo grande il TMF 2022: Orchestra da Camera di Perugia - Enrico Bronzi, direttore - Alberto Miodini, pianoforte - Marco Rizzi, violino - Marie-Elisabeth Hecker, violoncello - Lorenza Borrani, violino - Sophia Herbig, violino - Adam Newman, viola - Ursina Maria Braun, violoncello - Nepomuk Braun, violoncello - Bryan Cheng, violoncello - Ian Bostridge, tenore - Sacconi Quartet – Opera Atelier, Artisti di Atelier Ballet, Direzione artistica: Marshall Pynkowski e Jeannette Lajeunesse Zingg - Measha Brueggergosman, soprano – i quattro giovani pianisti Jonathan Ferrucci, Julia Hamos, Dimitri Malignan e Mishka Rushdie Momen - Axelle Fanyo, soprano, che canterà per l'Anteprima Festival accompagnata al pianoforte da Kunal Lahiry.