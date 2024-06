Trasimeno Music Festival, la 19esima edizione si apre al San Francesco al Prato giovedì 27 giugno 2024

Prezzo non disponibile

Cresce l'attesa per il concerto di apertura della 19a edizione della manifestazione musicale internazionale Trasimeno Music Festival che si terrà giovedì 27 giugno 2024 a Perugia.

All'Auditorium San Francesco al Prato, dalle ore 21, oltre alla pianista canadese Angela Hewitt che dirigerà il concerto, si esibiranno l'Orchestra da Camera di Perugia e tre pluripremiati giovani pianisti, allievi della Hewitt che sono Jaeden Izik-Dzurko, Chiara Biagioli e Jonathan Ferrucci.

Il Programma prevede:

di Mozart, il Concerto per pianoforte e orchestra n.21 in do maggiore, K467 (con Angela Hewitt);

di Brahms, le Variazioni su un Tema di Haydn, op.56b (per due pianoforti);

di Ravel, "La Valse" (trascr. del compositore per due pianoforti);

di Bach, il Concerto per quattro strumenti a tastiera e archi in la minore, BWV1065.

Acquisto biglietti: https://ticketitalia.com/concerto-di-apertura-perugia-2024

E come ogni anno, il giorno prima del concerto inaugurale, si terrà l'Anteprima Festival nella piazzetta del borgo lacustre di San Savino, frazione di Magione: mercoledì 26 giugno, dalle ore 21, si terrà un Concerto in memoria di Guglielmo Beneduce, Direttore Operativo del TMF scomparso lo scorso dicembre.

Si esibiranno Angela Hewitt al pianoforte, la mezzosoprano Anna Bonitatibus, e Petrit Çeku alla chitarra.

In programma musiche di Gluck, Scarlatti, Granados, Rodrigo, Albéniz, Asturias, De Falla, Ravel, Wagner, Debussy, Rossini.

Il concerto con ingresso gratuito è già sold out.

Sono 9 i concerti che si terranno in luoghi suggestivi come:

a Perugia, la Basilica di San Pietro, l'Oratorio di San Francesco dei Nobili e l'Auditorium San Francesco al Prato;

a Magione, il Castello del Sovrano Militare Ordine di Malta;

a San Savino, la Piazzetta del borgo lacustre, frazione del Comune di Magione.

Al festival, nell’arco di 8 giorni, saranno accolti interpreti della musica classica di fama internazionale e giovani musicisti di talento, che si avvicenderanno sui palcoscenici delle sedi sopracitate in un’atmosfera serena, apprezzata dagli attenti spettatori provenienti da tutto il mondo che tornano ogni anno e che affermano sempre di vivere esperienze musicali indimenticabili.