“Moon in June”, torna il festival del Lago Trasimeno con le star Diodato e Hadley. Una notte speciale con Dj Ralf

In una splendida giornata di sole, di un maggio che finalmente torna caldo, nella sala Fiume di palazzo Donini è stato presentato il programma del festival musicale “Moon in June”. L’edizione di quest’anno, diversamente dagli anni passati in cui si svolgeva sull’Isola Maggiore, muta forma e diventa itinerante, diramandosi per i comuni del Trasimeno e portando la musica da un punto all’altro del lago. I palcoscenici saranno allestiti all’Isola Maggiore, a Castiglione del Lago, Passignano (anche Castel Rigone), Magione (San Savino).

Gli spettacoli si svolgeranno nel periodo che va dal 16 al 29 giugno e vedranno ospiti italiani e internazionali, per concerti a pagamento e gratuiti. La musica in cartellone è stata scelta, come ha dichiarato il direttore artistico di Moon in June Patrizia Marcagnani, con “l’idea di uscire dalla comfort zone dei grandi nomi, il festival è un incontro fra culture musicali”. Non è dunque un caso se per l’occasione ci saranno artisti come Alfa Mist, a Castel Rigone il 23 giugno, importante esponente della scena jazz inglese e Daniela Pes, il 17 giugno, cantante, strumentista e musicista elettronica, impossibile da etichettare in un genere prestabilito. I nomi pesanti sono il cantautore italiano Diodato, la star

Insieme a Patrizia Marcagnani, presenti alla conferenza anche il consigliere regionale Eugenio Rondini, il sindaco di Castiglione del Lago Matteo Burico e gli assessori del Comune di Tuoro, Thomas Fabilli, e del Comune di Magione, Vanni Ruggeri. Non poteva mancare la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei che parla dell’edizione del 2023 come molto importante perché “sono stati ampliati gli orizzonti della nostra piccola ma grande regione, puntando su una parte molto importante come il lago Trasimeno ”. Si inizia con Lucio Corsi il 16 giugno che, come ricorda Marcagnani mentre il gran finale è previsto il 29 giugno, nella Rocca del Leone di Castiglione del Lago con Tony Hadley.

Il 21 giugno, in occasione della giornata mondiale della “Festa della Musica”, andrà in scena “Psichedelic Mantra”: dalle ore 19 alle 24 ad ingresso gratuito saranno 4 i dj set che articolati in un caleidoscopio di generi musicali diversi vedranno esibirsi i dj Ralf, Viceversa, Giopa, Flavia Lazzarini (location ancora da decidere).

Musica, tramonto e luna, i concerti di Moon in June saranno un’esperienza completa di sensi, dove si compirà il desiderio della contaminazione dei generi musicali e garantirà, ai nostri territori, una buona dose di attrazione.

IL PROGRAMMA

Si inizia immancabilmente dove tutto è nato, all’Isola Maggiore con due degli artisti italiani che meglio rappresentano la scena musicale attuale come Diodato e Lucio Corsi, tra classicità pop e sperimentazione cantautoriale. Oltre ad una musicista emergente come Daniela Pes.

Venerdì 16 giugno (ore 19.45) arriva finalmente in Umbria Lucio Corsi, con la prima data del suo tour estivo. Classe 1993 è una delle più interessanti personalità musicali della sua generazione. Mescola il cantautorato, al folk pop ed al glam rock in un sound figlio di interessi ed influenze musicali estremamente diverse tra loro. Il suo concerto, precedentemente in programma il 17 giugno, è stato anticipato al giorno prima per motivi tecnico-organizzativi. I biglietti acquistati in precedenza sono validi per la nuova data: chi vuole invece può chiederne il rimborso.

Il 17 giugno (ore 19.45, ingresso gratuito) è attesa Daniela Pes, nata nel cuore della Gallura nel 1992. La sua voce e la sua musica sfuggono alle classificazioni e ai contenitori predeterminati. Daniela Pes è immersa nel flusso della musica, come cantante, come strumentista, come musicista elettronica. Il suo è un talento multiforme. Ad aprile ha pubblicato il suo primo album, “Spira”, prodotto da IOSONOUNCANE.

Domenica 18 giugno (ore 19.45) sarà la volta di Diodato. Il cantautore prosegue il suo viaggio musicale nell’estate 2023 tra i suoi più grandi successi, brani di repertorio e le nuove canzoni estratte dal suo quarto album di inediti “Così speciale”. Prodotte da OTR Live, le date di “Così speciale tour” vedranno il cantautore ospite dei più prestigiosi festival d’Italia, tra cui Moon in June. Il disco ha sancito il ritorno di uno degli artisti più amati degli ultimi anni e tra i più premiati della storia della musica italiana.

Alfa Mist, pianista e tastierista inglese che si esibirà il 23 giugno a Castel Rigone (ore 21.30). Proveniente da un ambiente dominato più che altro dalla scena musicale hip pop, il musicista spazia fino ai più vari generi della black music. La musica di Alfa Mist e della sua band porta il jazz puro e tecnicamente ineccepibile giù in strada, dove viene contaminato da beat hip-hop, sampling e voci dal calore soul. La naturalezza di un artista dal grande talento e la concentrazione di un compositore meticoloso si incontreranno sul palco per relegare al pubblico di Moon in June uno spettacolo che sarà come un grande abbraccio.

Il giorno successivo, 24 giugno (ore 21.30), a San Savino di Magione è attesa Maria Chiara Argirò. Forte e preparata come strumentista, ha già un curriculum importante tale da essere diventata un nome ricorrente nella scena dello “UK jazz”. Pianista romana ma residente a Londra, grazie alle sue qualità musicali è stata adottata dalla scena jazz-elettro londinese.

Gran finale il 29 giugno (ore 21.15) nella Rocca del Leone di Castiglione del Lago con Tony Hadley. Hadley, una delle voci maschili più rinomate al mondo, dopo il tour celebrativo dei 40 anni di carriera, sold out in tutte le tappe italiane, torna con “Mad About you” un nuovo spettacolo, in cui sarà accompagnato dalla sua fedele The Fabulous TH Band. Il tour, organizzato da International Music and Arts (media partner Radio Monte Carlo) e che passerà quindi anche da Castiglione del Lago, sarà l’occasione per celebrare una delle voci più autorevoli del pop ormai sulla cresta dell’onda da 4 decenni. In questo viaggio per la penisola Tony eseguirà dunque brani iconici del periodo in cui era con gli Spandau Ballet, ma anche le sue canzoni da solista, senza tralasciare qualche iconica cover.