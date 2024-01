Trasimeno, incontri speciali e spettacoli alla luce dell'albero di Natale sull'acqua più grande del mondo

Ultimi frenetici giorni a Castiglione del Lago per “Luci sul Trasimeno” e le accensioni dell’Albero di Natale in acqua più grande del mondo. Dopo l’impennata di visite registrate nei giorni di festa, tra Natale e Capodanno, tanto che il marcatore segna già presenze di pubblico superiori rispetto all’edizione 2022, la manifestazione organizzata dall’associazione “Eventi Castiglione del Lago” è pronta ad accogliere non soltanto il grande pubblico previsto per il weekend dell’Epifania, ma anche numerosi ospiti di riguardo che con la loro presenza si trasformeranno in testimonial d’eccezione per la città e le sue proposte natalizie. Se martedì sera a Castiglione ha restituito la visita, rinsaldando il “gemellaggio tra alberi” avviato due anni fa (anche quello in ceramica è il più grande del mondo nella sua tipicità), la delegazione di Deruta composta del Sindaco Michele Toniaccini e dai rappresentanti dell’Avis locale e della “Pro Deruta”, accolti dal sindaco Matteo Burico e dal Presidente di Eventi Marco Cecchetti, per giovedì 4 è atteso l’arrivo di Oscar Farinetti, il fondatore del colosso della ristorazione e della valorizzazione delle tipicità nazionali Eataly. L’appuntamento, con la preziosa collaborazione dell’associazione “I Borghi più belli d’Italia”, oltre ad un’accensione speciale dell’Albero di Natale, sarà incentrato sulla presentazione del libro “10 mosse per affrontare il futuro” in un incontro che a partire dalle ore 18 presso la Sala dell’Investitura di Palazzo della Corgna sarà moderato dal presidente della stessa associazione Fiorello Primi, nell’ambito della sesta edizione del “Premio Festival Ars Contemporanea”.

Sempre giovedì sarà in città il popolare conduttore televisivo Osvaldo Bevilacqua, entrato da anni nel cuore degli italiani soprattutto con il programma “Sereno variabile”. Come già accaduto in primavera con la “Festa del Tulipano”, Bevilacqua raccoglierà spunti ed impressioni per catalizzare ancora una volta l’attenzione del pubblico su Castiglione del Lago e sulle sue “Luci sul Trasimeno”. Manifestazione che poi si concentrerà sul gran finale degli ultimi due giorni con la Befana super-protagonista a “volteggiare” in diversi momenti sopra l’albero più grande del mondo costruito sulle acque del Lago Trasimeno. Si comincia venerdì 5 alle ore 17 nella centralissima piazza Mazzini con la “Befana dei Pompieri”, insieme ai Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Perugia che, per la prima volta a Castiglione del Lago, insieme ai più piccoli proveranno a chiamare la simpatica vecchietta e a darle una mano per farla atterrare e distribuire a tutti dolciumi e sorrisi. A contribuire all’iniziativa, oltre a “Luci sul Trasimeno” anche l’Avis comunale, l’associazione “Gianluca Pennetti Pennella”, i vigili volontari del distaccamento di Castiglione e l’amministrazione comunale. Sarà la stessa Avis a curare invece, sempre in piazza Mazzini, nel giorno dell’Epifania a partire dalle ore 15 la Befana tradizionale, che poi lascerà spazio al Pet’s Day in collaborazione con Vitakraft, evento finalizzato alla sensibilizzazione all’adozione dei cani. Sempre il 6 gennaio attesa anche la “Tombola nello spazio” (ore 15-18, piazzetta Bruno Meoni o in caso di maltempo sotto il tendone della Piazzetta del Gusto) a cura dell’associazione “Quelli del ‘65”, mentre chi vorrà potrà recarsi anche nella vicina Pozzuolo per assistere all’ultima rappresentazione del Presepe vivente. Il tutto prima di ritrovarsi dalle 22 al Percorso dell’albero (ingresso gratuito per i ragazzi fino ai 12 anni, per gli adulti biglietto a 8 euro) per la cerimonia ufficiale di spegnimento dell’albero in acqua alla presenza delle autorità e il saluto finale presso la Piazzetta del Gusto. Tutti insieme, ancora una volta, per celebrare la magia, ma anche il successo di “Luci sul Trasimeno”