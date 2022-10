Trasimeno Bike Days, tre giorni in cui la regina è la bicicletta per inaugurare il grande progetto "Trasimeno Bike Park”

Dal 21 al 23 ottobre a Passignano sul Trasimeno centinaia di ciclisti si sono dati appuntamento da ogni parte d’Italia e oltre per vivere la prima edizione di “Trasimeno Bike Days”, un nuovo evento dedicato ai ciclisti di tutti i tipi di "gamba".

Giovedì 20 ottobre a Perugia si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’evento ma anche del progetto “Trasimeno Bike Park”, che arriva a compimento dopo una preparazione di 6 anni. A intervenire Eugenio Rondini, consigliere regionale, Sandro Pasquali, sindaco di Passignano, Andrea Belloni, presidente Lake Bike Team, Damiano Miscio, ideatore Trasimeno Bike Park, David Panichi, associazione Piede Diabetico, Luca Panichi, scalatore in carrozzina, Michelangelo Pesciarelli, titolare BigMat Pesciarelli.

Quello del Lago Trasimeno è un territorio che ben si adatta a ospitare tutti gli appassionati delle due ruote a pedali. Ecco allora che la tre giorni avrà l'obiettivo di offrire percorsi ed esperienze per gli appassionati delle più ben note discipline ciclistiche del momento: bici da strada, cross country, enduro, gravel, cicloturismo e ciclostorica (giro dell’Umbria in bici d’epoca). Le iscrizioni sono possibili sul sito www.trasimenobike.it.

Un evento che inaugura un grande progetto

Nel corso dell’evento ci sarà quindi anche l’inaugurazione ufficiale del “Trasimeno Bike Park”, un grande progetto Bike che l’associazione organizzatrice, Lake Bike Team, dopo un lungo lavoro ora può finalmente aprire al pubblico. Percorsi e servizi per ciclisti di ogni tipo quindi, sullo sfondo del Trasimeno. Sono 56 Km di pista ciclabile dove si può pedalare tra le dolci rive del lago e le splendide colline umbre. A questi si aggiungono ora 40 km di percorsi bike e 20 km di sentieri single track.

Si possono quindi scegliere i percorsi selezionati per chi cerca un giro ricreativo facile (nella zona del Lago i percorsi si fanno più semplici ed accessibili anche a famiglie e bambini) ma anche chi vuole provare un percorso tecnico (il ciclista più esperto sarà stimolato nell’affrontare i percorsi in collina più tecnici e ricchi di ostacoli sia in salita che discesa). Il Trasimeno Bike Park ha quindi un percorso per il tipo ed il livello di ogni ciclista: una proposta adatta a tutti, sia per l’utilizzatore sportivo “race” che per quello turistico.

Cuore della manifestazione sarà il Bike-Village nell’Area Verde del Pidocchietto, un’area riservata sul lungolago di Passignano sul Trasimeno che farà da fulcro per tutti gli appuntamenti del festival: ritrovo Biker e Area Visitatori, esposizione per le aziende e partner dell’iniziativa, spettacolo ed intrattenimento, partenza/arrivo dei diversi percorsi, food & beverage.

Pedali e non solo. Il programma dei Trasimeno Bike Days propone anche spettacoli, visite guidate in bici e a piedi, visite turistiche ai borghi e luoghi del Trasimeno, workshop con esperti di settore, per unire il divertimento a pedali con l'ampia offerta turistica del territorio.

Un sogno partito da lontano

Il Trasimeno Bike Park è un’avventura cominciata nel 2016, grazie alla passione dei ragazzi del Lake Bike Team, associazione sportiva nata in seno al negozio di biciclette Lake Bike Store, con sede a Passignano sul Trasimeno. Tutto è cominciato ripristinando alcuni sentieri preesistenti al fine di poterli utilizzare con la mountain bike. Con il passare del tempo i sentieri si sono evoluti ed hanno attratto sempre più partecipanti provenienti dal Centro Italia e non solo. Questo ha portato gli ideatori a identificare alcuni percorsi che comprendono più sentieri e li uniscono in esperienze avvincenti e capaci di far vivere tutto il bello del comprensorio del Lago Trasimeno.

“Diversamente dai raduni convenzionali o comunque dagli eventi che anche il Lake Bike Team ha organizzato in passato – afferma Andrea Belloni, presidente ASD Lake Bike Team – la tre giorni è rivolta ad appassionati di ciclismo ma anche a giovani, famiglie e bambini. Puntiamo ad offrire attività outdoor a 360 gradi, con giri in bici, workshop con esperti del settore, spettacoli musicali, escursioni nei Borghi e sulle Isole del Trasimeno, esposizione per aziende del settore ciclistico ed enogastronomico umbro al fine di promuovere il territorio e le attività da svolgere all’aria aperta”.

“Trasimeno Bike Days è sicuramente un evento per appassionati di ciclismo - sottolinea Damiano Miscio, titolare del Lake Bike Store e ideatore del Trasimeno Bike Park - che quindi potranno trovare, nei giorni di sabato e domenica, quattro percorsi: su Strada, uno Cross Country e quindi per Mountain bike, un percorso Enduro per mountain bike più votata alla discesa, uno Gravel per le bici da sterrato ed esclusivamente la domenica ci sarà anche il ‘Giro dell’Umbria d’epoca e cicloturismo’ su un percorso che attraversa alcuni borghi meravigliosi del Trasimeno. Inoltre, sarà possibile testare il nuovo pumptrack, ricostruito in tempi record proprio per questa occasione sul lungolago dei Giardini del Pidocchietto”.

Il programma del 21-23 ottobre

Venerdì 21 ottobre

15:00 - APERTURA BIKE VILLAGE AREA RISTORO

16:00 - PRESENTAZIONE DELL 'EVENTO E DEL TRASIMENO BIKE PARK, SALUTO DI ISTITUZIONI E PARTNER

16:30 - PRESENTAZIONE DEL LIBRO “KASSEJJÓ E DINTORNI. CAMMINI, EMOZIONI, LUOGHI” DI LOUIS MONTAGNOLI

18:00 - APERITIVO OFFERTO DALL'AZ. AGR COCETO

18:00 - LIVE SHOW MUSICA D'INSIEME DOREMILLA

19:00 - LIVE STREAMING REDBULL RAMPAGE

Sabato 22 ottobre

08:30 - APERTURA BIKE VILLAGE

09:00 - ISCRIZIONE PER LE ATTIVITÀ IN PROGRAMMA

09:30 - PARTENZA TOUR BIKE PARK (XCM/ENDURO)

PARTENZA GIRO STRADA

PARTENZA GIRO GRAVEL

ATTIVITÀ DI TREKKING BY ASS. L'OLIVO E LA GINESTRA

10:00 - ATTIVITÀ PUMPTRACK BY ASD JUSTBMX

ESCURSIONE IN QUAD BY TRASIMENO TURISMO

TOUR GUIDATI BY GREEN HEART TRAVEL

11:00 - APERTURA AREA RISTORO

ATTIVITÀ SKATE BY ASD TRASIMENO EXPERIENCE

12:30 - ESIBIZIONE SLOPESTYLE BY ASD GALLO BIKE

14:30 - ATTIVITÀ PUMPTRACK BU ASD JUSTBMX

ATTIVITÀ DI ATLETICA BY ASD ATLETICA AVIS MAGIONE

PROVA DI ORIENTEERING BY PROM.O.S. SPORT. APD

14:45 - PASSEGGIATA PER BAMBINI E BAMBINE BY ASS. L'OLIVO E LA GINESTRA E ASS. GIARDINO DELLA SALUTE

15:00 - WORKSHOP SU BIOMECCANICA, PREPARAZIONE E ALIMENTAZIONE SPORTIVA BY GUASTELLA E BALDONI

FITNESS SHOW COOKING BY FEDERICO RIGHETTI

16:00 - ESIBIZIONE SLOPESTYLE BY ASD GALLO BIKE

17:00 - SKATE SESSION BY DODI'S MAGIONE

17:00 - DJ SET MICHI P / TANO THS

18:00 - APERITIVO AL TRAMONTO BY AZ. AGR COCETO

20:00 - LIVE SHOW BLACK BITTER

Domenica 23 ottobre

08:30 - APERTURA BIKE VILLAGE

09:00 - ISCRIZIONE PER LE ATTIVITÀ IN PROGRAMMA

09:15 - PARTENZA CICLOSTORICA DELL'UMBRIA

09:30 - PARTENZA TOUR BIKE PARK (XCM/ENDURO)

PARTENZA GIRO STRADA

PARTENZA GIRO GRAVEL

ATTIVITA DI TREKKING BY ASS. L'OLIVO E LA GINESTRA

10:00 - ATTIVITÀ PUMPTRACK BY ASD JUSTBMX

ATTIVITÀ DI ATLETICA BY ASD ATLETICA AVIS MAGIONE

PROVA DI ORIENTEERING BY PROM.O.S. SPORT. APD ESCURSIONE IN QUAD BY TRASIMENO TURISMO

TOUR GUIDATI BY GREEN HEART TRAVEL

11:00 - APERTURA AREA RISTORO

ATTIVITÀ SKATE BY ASD TRASIMENO EXPERIENCE

11:00 - DJ SET GREENAREA

12:30 - ESIBIZIONE SLOPESTYLE BY ASD GALLO BIKE

14:30 - ATTIVITÀ PUMPTRACK BY ASD JUSTBMX

15:00 - LO SPORT, UNA PASSIONE PER LA VITA CON I RACCONTI DI LUCA E DAVID PANICHI

16:00 - ESIBIZIONE SLOPESTYLE BU ASD GALLO BIKE

17:00 - SKATE SESSION BY DODI'S MAGIONE

17:30 - SALUTI FINALI E ANTICIPAZIONI PROSSIMA EDIZIONE

17:30 - LIVE SHOW FREDDY & THE B-LOVERS