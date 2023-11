“Tracce: Storie di Migranti in Campania 1970/2020”, alla Stranieri il libro di Francesco Dandolo

Prezzo non disponibile

“Tracce: Storie di Migranti in Campania 1970/2020” è il libro di Francesco Dandolo che verrà presentato mercoledì 15 novembre, con inizio alle 16, nell’Aula Magna di Palazzo Gallenga, presso l’Università per Stranieri di Perugia. L’autore dialogherà con. Valerio De Cesaris, rettore dell’Università per Stranieri di Perugia; con i docenti Filippo Sbrana e Stefania Tusini dell’Unistrapg; e con Andrea Possieri dell’Università di Perugia.

Nel libro (edito da Iod Edizioni, Napoli, 2023, pp. 322), si esplorano fatti e dati sui cinquant’anni di presenza dei migranti in Campania, dal 1970 al 2020. L’opera mette in evidenza l’importanza dell’attenzione, della cura e dell’integrazione. Il professor Dandolo, ordinario di Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, analizza il fenomeno dei flussi migratori in Campania, raccontando le storie di uomini e donne che migrano da altri luoghi, portando con sé tradizioni, usanze e costumi di culture diverse, che nel tempo diventano parte integrante del tessuto sociale locale.