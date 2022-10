TRA Musei, reperti etruschi dal Museo Archeologico in mostra al Museo del Vino di Torgiano

Prezzo non disponibile

Un’importante selezione di reperti etruschi proveniente dai depositi del MANU - Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria, arricchirà il percorso museale del MUVIT - Museo del Vino di Torgiano nel periodo tra il 25 ottobre e il 31 dicembre 2022. A presentare l’iniziativa, martedì 25, alle ore 18 sarà Teresa Severini, della Fondazione Lungarotti che illustrerà il prestito affiancata da Maria Angela Turchetti, Direttore del MANU - Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria, e da Adamo Scaleggi, Restauratore. Sarà presente anche il Tenente Colonello Guido Barbieri, Comandante Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Perugia.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del macro progetto “Viticoltura e vino in Umbria: dagli Etruschi ai benedettini” che ha portato alla ricollocazione di un corredo vinario in bronzo d’epoca etrusca, oggetto di un importante restauro conservativo, e alla realizzazione di una nuova sezione museale. L’allestimento è incentrato sul simposio che, con le sue regole e rituali, i suoi corredi e attività ludiche, segna la storia del vino nei secoli.

Dai depositi del MANU sono giunti in prestito al MUVIT reperti di rilievo: tra questi, una Hydria in bucchero rosso con fregio di cavalli alati e figure ornitomorfe (secondo-terzo quarto del VI secolo a.C.) e un Kottabos del IV secolo a.C., reperto di eccezionale importanza archeologica che è stato esposto al pubblico solo in rare occasioni, tra cui la mostra Gli Etruschi di Perugia al Castello di Bratislava nel 2014.

Il prestito è frutto di un’intesa sinergica tra pubblico e privato - MANU-MUVIT – il cui obiettivo è unire le forze per promuovere le ricchezze del patrimonio culturale regionale.

TraMusei indica una rete di collaborazione tra i Musei della Fondazione Lungarotti e le istituzioni museali più importanti dell’Umbria, tra cui appunto il MANU, nata per promuovere scambi temporanei di opere, prestiti, incontri culturali, mostre, e condividere eventi e manifestazioni.