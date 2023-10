Tra fave di cacao, Leggendari e Cremini a Eurochocolate si vive la Be Experience

Un laboratorio degustativo unico grazie al quale i chocolover potranno cimentarsi nella produzione live di tavolette, praline e lolly pop, per tornare a casa con un goloso bottino rigorosamente hand made e tante utili informazioni sulla trasformazione delle fave di cacao in cioccolato. E' la Be Experience alla quale si potrà partecipare durante i dieci giorni di Eurochocolate, in programma a Umbriafiere dal 13 al 22 ottobre.

Realizzata in collaborazione con BeWell Group, l’iniziativa è stata presentata nella sede dell’azienda perugina, storico partner di Eurochocolate per tutte le attività legate all’ormai popolarissima Fabbrica del Cioccolato, che nei dieci giorni di evento accompagnerà il pubblico alla scoperta dell’intero processo di produzione del buon cioccolato di Perugia - dalla fava di cacao alla tavoletta - con i maestri cioccolatieri BeWell pronti a svelare al pubblico i segreti che rendono il cibo degli dèi così irresistibile.

Ma quest’anno c’è di più, infatti con BeExperience la Fabbrica del Cioccolato aprirà le sue porte ai visitatori che potranno partecipare a mini sessioni di lavorazione del cioccolato iscrivendosi on line su eurochocolate.com/bewell-be-experience o direttamente in evento.

Durante ciascuna sessione, gli amanti del buon cioccolato - dotati di stampi e delle migliori materie prime - verranno guidati nella produzione di una tavoletta, sei praline con ganache e un lolly pop. Al tempo stesso, saranno accompagnati in una golosa degustazione della “Verticale del cacao” con assaggi che vanno dalla fava di cacao alla massa, passando per fondente, latte o bianco fino ai Leggendari e ai Cremini Gianduja BeWell, per terminare con un’irresistibile scorzetta di arancia.