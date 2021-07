Town Hall Party, serata rock’n’roll a Corso Garibaldi: il programma

Sabato 31 luglio terzo appuntamento del calendario eventi targato Corso Garibaldi District dell'associazione Assogaribaldi, in collaborazione con Associazione Vivi il Borgo e gli esercenti del quartiere perugino.

Questa volta tocca al festival rock'n'roll Town Hall Party. Per l'occasione l’evento, giunto alla sesta edizione, prevede il concerto in piazza Lupattelli di Emir Trerè Trio, country, honky Tonk, western swing, rock'n'roll (Emir Trerè - Chitarra elettrica, Steel guitar e voce, Mattia Bigi - Contrabbasso e voce, Daniele Mattioli – Batteria).

Uno show composto da tutti i colori della musica americana che affonda le sue radici al sud, Tennesee, Mississipi e Texas. Brani originali e grandi classici per regalare al pubblico uno spettacolo dal puro sound tradizionale americano.

PROGRAMMA: dalle ore 19, Street Food e take away lungo Corso Garibaldi con tavoli lungo la via per sperimentare le cucine etniche dei vari ristoranti; Dalle 21, selezioni musicali a cura di Dj Hank zona centrale subito dopo Ristorante Mandela; dalle 22.30, Emir Trerè Trio | Live in piazza Lupattelli e Social Dance con i ballerini di "Rock Your Boogie Asd".

Prossimi appuntamenti previsti il 13 agosto con il collettivo di disegnatori di BecomingX e ad inizio settembre con il mercatino del vinile.