Town Hall Party, a Corso Garibaldi torna il Festival Rock 'n' Roll: tutto il programma

Riprendono gli eventi di promozione del quartiere del Borgo d’Oro a Perugia. Ora è il turno dell’edizione 2022 del Town Hall Party, il Festival Rock 'n' Roll di Corso Garibaldi.

Concerto, selezione musicale in vinile da ascolto, esibizione dei ballerini delle scuole di musica di rock n'roll di Perugia e street food: questo il mix in programma sabato 30 luglio.

Dalle ore 19, Street Food e take away lungo Corso Garibaldi con tavoli lungo la via per sperimentare le cucine etniche dei vari ristoranti, dall'aperitivo in poi. Dalle 21, selezioni musicali a cura di Dj Hank (zona centrale subito dopo Ristorante Mandela), mentre dalle 22:30 Bop Meters Trio, concerto in piazza Lupattelli, e Social Dance con i ballerini di "Rock Your Boogie Asd".