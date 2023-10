Tourné, nuove anticipazioni: dopo la Pfm, in Umbria arrivano Camihawke e Levante. Le date

A pochi giorni dall’annuncio dell’arrivo della Pfm ad Assisi (22 marzo), Aucma e Mea Concerti svelano altri due appuntamenti che vanno a comporre la stagione Tourné 2023/2024

Il 3 marzo alle 21 al teatro Morlacchi di Perugia a salire sul palco sarà Camihawke con Il saggio di fine anno, spettacolo teatrale ideato da Camilla Boniardi e Show Reel Factory e prodotto e organizzato da Vivo Concerti. Quella del capoluogo umbro è una delle date annunciate dopo il grande successo del debutto a Milano al teatro San Babila che ha registrato tre spettacoli sold out il 6, 7 e 8 ottobre.

Camilla Boniardi, in arte sui social Camihawke, durante gli anni dell’università si rende conto di avere una spiccata passione per il web e inizia a pubblicare i primi video su Facebook e YouTube. In breve tempo diventa tra i talent più seguiti in Italia e non solo. Il suo personaggio sul web è scanzonato e ha un umorismo travolgente, alterna improbabili esperimenti da telegiornalista a personalissime letture della vita quotidiana, recensioni (umili) dissacranti a oroscopi per tutte le occasioni. Camilla è capace di raccontare la sua realtà e quella dei social in maniera ironica, pungente e sarcastica.

Dello spettacolo racconta: «Il saggio di fine anno è il momento in cui porti con orgoglio sul palco tutto quello che hai imparato, lezione dopo lezione, e Camilla è pronta, per la prima volta, a portare sul palco tutto questo. Se ve lo state chiedendo, sì, forse porterà anche il flauto».

L’esperienza di Camihawke alterna la radio all’intrattenimento televisivo: è stata co-conduttrice del programma Girl Solving su Rai Radio 2, tra le protagoniste di Pink Different su Fox Life e ha affiancato Carlo Cracco nel cooking show Nella Mia Cucina su Rai 2. Nel 2019 ha tenuto un talk presso TedXRimini dal titolo “Che cosa vuol dire ‘vero’ su Instagram?”. Il 20 aprile 2021 Camilla pubblica il suo primo romanzo “Per tutto il resto dei miei sbagli” (Mondadori). Nel 2021, insieme ad Alice Venturi, lancia Tutte le Volte Che, podcast originale di Spotify Italia, prodotto insieme a Show Reel Agency. Il format è stato rinnovato per la seconda stagione in formato video-podcast e, per due anni di fila, è il podcast ufficiale Spotify del Festival di Sanremo.

Prevendite su circuito TicketOne per l’evento realizzato in collaborazione con il Comune di Perugia.

Il 2 maggio alle 21 arriva invece al teatro Lyrick di Assisi una delle artiste più amate in Umbria, Levante, con una tappa del suo Opera Futura Live nei teatri, nuovo tour prodotto e distribuito da Vivo Concerti, che toccherà i principali teatri italiani e che partirà nella primavera del 2024.

Un appuntamento durante cui la cantautrice, autrice e scrittrice siciliana ripercorrerà i suoi primi 10 anni di musica. Anni importanti di costruzione, anni che coincidono con la pubblicazione di cinque dischi (“Manuale distruzione” del 2014, “Abbi cura di te” del 2015, “Nel caos di stanze stupefacenti” del 2017, “Magmamemoria” 2019 e “Opera Futura” pubblicato quest’anno) e tre libri (“Se non ti vedo non esisti” del 2017, “Questa è l’ultima volta che ti dimentico” pubblicato nel 2018 e “E questo cuore non mente” del 2021) a cui si sono aggiunte colonne sonore, concerti in Italia e all’estero e molto altro.