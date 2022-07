Alla scoperta delle meraviglie di Perugia: i nuovi appuntamenti del Gran Tour

Scoprire Perugia, e le sue bellezze, d’estate. Si parte con la visita guidata di oggi, giovedì 28 luglio, alle 19, nel tour “Un giorno nel monastero di San Pietro”: dall’alba al tramonto rivivremo com'era la vita dei monaci benedettini che qui hanno svolto le proprie attività secondo il principio dell’ora et labora.

Domani, venerdì 29 luglio, alle 21, un tour esclusivo con visita al suggestivo Pozzo Etrusco in notturna: Perugia Etrusca by night. Un percorso di trekking urbano illuminati dalla luna per conoscere le origini della città. Sabato, alle 18, visita guidata alla Torre degli Sciri: gradino dopo gradino, conosceremo la storia di uno dei monumenti più significativi di Perugia e, giunti in cima, ammireremo un panorama mozzafiato. Domenica 31 luglio, ore 10.30, visita guidata alla Villa del Colle del Cardinale, a pochi chilometri da Perugia alla maestosa residenza privata di Fulvio Della Corgna principe della chiesa e signore di Perugia, un monumento unico in Umbria, per il suo aspetto architettonico cinquecentesco e per la vastità del suo parco.

Per info e prenotazioni, 371 3116801, anche su whatsapp.