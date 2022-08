La Torre dei Lambardi Magione sulle orme del Grand Tour, tra storia e... geografia: la visita guidata speciale

Indirizzo non disponibile

Un percorso guidato speciale, attraverso la storia e la geografia, è quello proposto per sabato 20 agosto, alle ore 10.30, presso la Torre di Lambardi di Magione (Pg), dove sarà proposta la visita guidata alla mostra “Viaggio in Italia. Cartografia, guide e immagini del Grand Tour tra XVII e XIX secolo", accompagnati da letture tratte da guide, taccuini e letteratura di viaggio estratti da testi dell’epoca.

A fare da guida al percorso espositivo che occupa i cinque piani dello storico edificio con oltre cento pezzi tra cartografia, guide, resoconti di viaggio, manuali per il turista dell’epoca, stampe e incisioni che restituiscono la percezione del territorio di vedutisti e incisori; saranno i curatori Carla Cicioni e Piero Giorgi.

A dare voce al racconto dei viaggi dell’epoca, tratti da guide, taccuini e letteratura di viaggio, i volontari e le volontarie dei Circoli di lettura ad alta voce di Magione e Perugia.



La mostra rimane aperta fino al 3 ottobre.