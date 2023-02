Torre degli Sciri, doppia visita per guardare Perugia dall'alto

Prezzo non disponibile

Sabato 25 febbraio, nell’ambito di Visita Perugia, la Torre degli Sciri è protagonista di due eventi.

Alle 16 “Perugia dall’alto” con Caterina Martino porterà in vetta i visitatori per scoprire la città con una vista a 360 gradi (evento in collaborazione con Gran Tour).

Alle18.30 Starlight porta i visitatori alla Torre degli Sciri in via dei Priori nel centro storico di Perugia per parlare di Falce di luna crescente. Si inizia con un'introduzione sulle fasi lunari con assemblaggio di un paper-model e poi si osserva la Luna e il cielo di febbraio dalla terrazza della torre ad occhio nudo e con il telescopio.

Ingresso senza prenotazione,

info@starlightgroup.it - 380 7784841 - contributo 5 euro - gruppo di 15 persone.