“Sunset League”, il torneo estivo di beach volley e padel dei ragazzi degli oratori al Touch The Sky di Perugia

Una domenica estiva all’insegna del divertimento e dello sport sarà vissuta il 7 luglio al Touch The Sky, in strada Tiberina Nord di Perugia, da numerosi ragazzi e ragazze dai sedici anni in su degli Oratori impegnati in tornei di beach volley e padel.

Si tratta dell’evento “Sunset League” dove si ritrovano tanti giovani anche per riscaldare i loro muscoli in vista del torneo più atteso dell’anno, quello della “StarCup” di Calcio a 5, in calendario dal 4 all’8 settembre 2024, presso il “Centro Sportivo” Santa Sabina. I giovani partecipanti alla “Sunset League” saranno all’incirca gli stessi che a settembre saranno “alleducatori” alla StarCup.

“Sunset League” sarà inaugurata dalla recita delle Lodi, alle ore 9, e si concluderà con la celebrazione eucaristica, al tramonto, come è sua consolidata tradizione e in segno di continuità con le prime edizioni, che terminavano con la recita delle preghiere al tramonto da cui “Sunset League”.

L’appuntamento estivo, che vede coinvolti tanti giovani che animano in queste settimane i “Gr.Est.”, ha alle spalle l’opera svolta dal gruppo “SportLab”, organizzatore di “Sunset League”, “StarCup” e “Oratorio League”, coordinato da Leonardo Marchetti.

“SportLab”, si ricorda, ha come obiettivo l’evangelizzazione attraverso lo sport e la costruzione di un modello educativo che sappia integrare nella pratica sportiva i valori tipici dell’Oratorio, come l’inclusione, l’attenzione ai più piccoli e la creazione di relazioni sane attraverso lo sport.