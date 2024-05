Domenica 26 maggio va in scena la quattordicesima edizione del torneo di minirugby “Città di Perugia”

Domenica 26 maggio 2024 torna il Torneo Minirugby “Città di Perugia” con la sua quattordicesima edizione. L’evento avrà luogo dalle 9,30 di domenica mattina nel consueto palcoscenico di Pian di Massiano, con il Campo Rugby come location principale cui si aggiungono gli impianti del Baseball e tutte le aree prative del Percorso Verde, dal Bocciodromo alla Casa Colonica, passando per i campetti, opportunamente allestiti su tutto il parco cittadino.

I più grandicelli giocheranno invece al Campo Sportivo di Ellera di Corciano, con due campi regolamentari che ospiteranno 16 formazioni Under 14.

Prossimo alle 100 squadre il panel delle partecipanti, con 30 club iscritti e un afflusso di giovani atleti stimato intorno alle 1600 unità, nelle categorie dalla Under 6 alla Under 14.

Il programma prevede inizio gare alle 9,30 e prosecuzione no-stop fino all’ora di pranzo, con Terzo tempo per tutti; finali per i primi e secondi posti domenica pomeriggio al Campo Rugby a partire dalle 15,30.

Con il patrocinio di enti locali, FIR e Coni regionale, il Rugby Perugia Junior metterà in moto la sua macchina organizzativa forte di 200 volontari che renderanno possibile lo svolgimento dell’evento.

L’invito a fare un salto al percorso Verde già da domenica mattina, con possibilità di fruire delle numerose aree ristoro, è di rigore non solo per gli appassionati della palla ovale ma per tutta la cittadinanza. Un modo di vivere diversamente la pratica sportiva giovanile, che sta ormai diventando tradizione e che dà modo di far conoscere ancora meglio con eventi come questo la realtà del Rugby Perugia Junior e il suo radicamento storico nel territorio.