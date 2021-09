Tornano I Primi d'Italia a Foligno a fine settembre: dai piccoli pastifici agli chef stellati fino alla cena storica ai tempi del Sommo Dante

Sicurezza, buon cibo e anche divertimento: sono queste le tre parole chiave per la nuova edizione del festival de “I Primi d’Italia” torna a Foli-

gno dal 23 al 26 settembre per la 22esima edizione. Il presidente di Epta Confcommercio Umbria, Aldo Amoni e la sua squadra sono impegnati nell’allestimento di un evento capace di offrire un programma di altis- sima qualità e che si svolga nel pieno rispetto delle normative anti-Covid. Anche per questo, come già accade per il settore della ristorazione, per l’accesso alle degustazioni e agli eventi del festival sarà obbligatorio il Green Pass e verrà controllato all’ingresso delle varie location.

"Vogliamo mandare un segnale chiaro di rilancio dopo tanti mesi difficili - spiega Aldo Amoni -. Quest’edizione servirà a gettare le basi per il futuro nel rispetto della tradizione e della sicurezza di tutti. Stiamo ricevendo tantissime telefonate da parte dei tanti visitatori che non

vedono l’ora di tornare a Foligno per godersi la nostra manifestazione. Tutto questo è molto stimo- lante e l’organizzazione sta lavorando tantissimo per realizzare nuovi format, incontri e appunta- menti dove parleremo di pasta, benessere e salute. E poi, ovviamente, tutti a tavola nei Villaggi del Gusto che, come sempre, saranno allestiti nelle Taverne della Quintana”.

Le regole anti-contagio non impediranno di vivere un’eccezionale esperienza di gusto e scoperta di sapori e produzioni eccezionali. I protagonisti saranno, come sempre, la pasta artigianale italiana, con tanti piccoli e grandi pastifici d’eccellenza. E tanti luoghi dove assaggiarla: la Boutique della Pasta in piazza della Repubblica, mentre a Palazzo Trinci spazio a Cooking Show e Food Talk con un appuntamento speciale sabato 25 settembre quando di mattina si terrà il panel “Verità e falsi miti sulla pasta”con esperti, nutrizionisti e produttori innovativi. 77

Spazio poi alle cene con gli chef stellati, Katia Maccari e Gianfranco Pascucci, e la cena speciale “Ispirazioni Gourmet: metti una sera a cena con chef Paolo Trippini”, ambasciatore del gusto e impegnato da anni nella valorizzazione delle biodiversità locali. Confermata la formula delle Food Experience: alla Taverna del Rione Ammanniti si potrà partecipare a dimostrazioni di cucina interattiva con noti chef e personaggi d’eccezione.

Grande soddisfazione anche per il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, che ha sottolineato come la manifestazione segna un momen- to importante “per il riavvio delle attività e degli eventi cittadini. Come Comune ci siamo impegnati con contributi e sostegni organizzativi. Abbiamo dato il massimo per aiutare una manifestazione che per tutta Foligno è davvero importante - ha detto -. Sarà comunque un’edizione sotto pandemia, in condizioni diverse, ma siamo sicuri che sarà un bellissimo momento di vitalità per tutta la città. Ci tengo a ringraziare l’assessore al Turismo e Commercio Michela Giuliani che si è impegna- ta molto per sostenere I Primi”.

Ci saranno anche I Primi Junior con una formula digitale coinvolgente. La rassegna, come ogni anno, si aprirà con un’anteprima che quest’anno, visti i 700 anni dal- la morte di Dante e il forte legame con Foligno del Sommo Poeta, porterà in tavola le ricette della Divina Commedia. Mercoledì 22 settembre, infatti, ci sarà la “Cena Dantesca” con chef Shady che ha recuperato i piatti raccontati da Dante e li ha riportati in tavola ai giorni nostri dividendoli nei tre Canti.

Ma il festival di Foligno è anche, come si spera, l'apripista del ritorno dei grandi eventi in Umbria, come ha sottolineato Giorgio Mencaroni: "I Primi d’Italia rappresentano una delle prime grandi kermesse aperte al grande pubblico della nostra regione da quando è iniziata la pandemia e proprio per questo è molto im- portante che vengano rispettati i protocolli di sicurezza da parte dell’organizzazione e dai visitatori. L’auspicio è riuscire a riaprire l’Umbria in sicurezza proprio grazie a eventi che, come I Primi, rie- scano ad attirare turisti promuovendo i nostri migliori prodotti”.

IL PROGRAMMA IN DETTAGLIO

I VILLAGGI DEI PRIMI:

Pasta, zuppe, riso, polenta, gnocchi, proposte senza glutine, tipicità locali, ma anche innovazione e interpretazioni di grandi chef: un universo di degustazioni di primi piatti - serviti con orario no-stop (giovedì 23 sett: 18-23; venerdì 24 e sabato 25 sett: 10-23; domenica 26 sett: 10-22) - nei luoghi più suggestivi del centro storico di Foligno, trasformati per l’occasione nei “Villaggi dei Primi”. Nei

Villaggi del Gusto si possono effettuare degustazioni a € 4,00 e/o € 10,00. I ticket degustazione sa- ranno acquistabili direttamente presso le casse di ciascun Villaggio: Villaggio del Tartufo presso Ta- verna Morlupo; Villaggio degli Gnocchi fatti a mano presso Taverna Pugili; Villaggio dei Risi manto- vani presso Taverna Croce Bianca; Villaggio dei Primi di mare presso Taverna Spada; Villaggio della Carbonara presso Taverna Contrastanga; Villaggio dell’Amatriciana presso Taverna Giotti; I Villaggi della Polenta, del Cous cous, della Cucina gluten free presso Taverna Cassero.

MOSTRE & MERCATI:

Piazza della Repubblica ospiterà l’eccellenza della pasta italiana e sarà sede della BOUTIQUE DELLA PASTA: esposizione e vendita delle migliori paste artigianali di qualità. Nella suggestiva cornice del chiostro di Palazzo Trinci si terranno L'ATELIER DEL GUSTO, esposizione e vendita di eccellenze alimentari e prodotti a marchio protetto, e ODORI & SAPORI, esposizione e vendita di spezie e piante aromatiche. Palazzo Candiotti ospiterà invece il MERCATO DELLE TIPICITÀ LOCALI, esposizione e vendita dei prodotti enogastronomici tipici locali, mentre in Piazza Matteotti si terrà BONTA' ME-

DITERRANEE, esposizione e vendita dei prodotti alimentari nazionali tipici. In Piazza Matteotti largo al DRINK SPACE: bevande, birre e cocktail per una dissetante esperienza di gusto tutta da scoprire.

FOOD TALK, Palazzo Trinci:

Ingresso libero senza prenotazione

Gli Italiani sono i più grandi consumatori di pasta al mondo (ne consumiamo 23 kg a testa l’anno), ma siamo sicuri di sapere tutto a riguardo? Sapevi per esempio che un piatto di pasta, di sera, non solo non fa ingrassare, ma aiuta ad avere un sonno tranquillo? E che lo stesso piatto di spaghetti, saltato in padella, è meno calorico di uno “scolato e mangiato”? Che grano, riso e altri cereali, oltre a essere la base della nostra salute e della longevità, sono anche tra i cibi più sostenibili? E che dire del gluten free e delle nuove paste di legumi? “Verità e Falsi miti sulla pasta”: scopriamoli insie-me, sabato 25 settembre alle ore 11, con l’aiuto di quattro professioniste della nutrizione: le nutrizioniste e webstar Sara Farnetti (@sarafarnetti su Instagram) e Sara Olivieri (@iniziolunedì su In- stagram), la produttrice di pasta sostenibile e gluten free Monia Caramma. Modera la giornalista Nina Gigante (Donna Moderna).

COOKING SHOW, Palazzo Trinci:

Ingresso libero senza prenotazione Un ricco calendario di intrattenimenti giornalieri gratuiti all’insegna del gusto e del divertimento. Giovedì 23 si comincia con la foodblogger Rosalinda Ciarletti (ore 16) coniugando gusto e salute al motto di “sano it’s good”, per continuare con Carni Pregiate alla scoperta di una carne poco nota, il bisonte (ore 18). Venerdì 24 si avrà l’occasione di assistere alla preparazione di “un primo piatto da Chef” guidati dagli chef dell’Associazione Professionale Cuochi Italiani (ore 16), mentre la Federa- zione Italiana Dettaglianti dell’Alimentazione. Sabato 25 settembre Nikita Sergeev, chef del Risto rante Arcade di Porto San Giorgio, farà sentire “tutto il sapore del mare” (ore 16), mentre lo chef e

mattatore televisivo Andy Luotto ci condurrà “fuori dai fornelli (ore 17.30) e Raimondo Mendolia dell’Università dei Sapori di Perugia ci porterà mani e cuore nel mondo della pasta (ore 18). Gran finale domenica 26 con la chef di cucina creativa Annalisa Benedetti e i suoi Ingannapreti (ore 12), con gli Strangozzi al tartufo e funghi della cuoca eugubina Rosita Merli dell’Osteria Il Bottaccione (ore 16) e la perfetta Cacio e pepe dello chef Giuseppe Claudio Fruci.

FOOD EXPERIENCE, Taverna Ammaniti:

Ingresso libero, prenotazione obbligatoria: segreteria@eptaeventi.it – tel: 3924031466

Dimostrazioni di cucina interattiva per assistere, sotto la direzione di chef e testimonial d’eccezione, alla realizzazione di un primo piatto o partire per un viaggio di scoperta delle eccellenze enogastronomiche italiane. Al termine di ogni Food Experience, i partecipanti avranno la possibilità si degustare la ricetta presentata in abbinamento a un calice di vino. Giovedì 23 si comincia con i profumi e i colori dell’autunno guidati dallo chef Raimondo Mendolia dell’Università dei Sapori di Perugia (ore 16), per continuare con i giovani cuochi dell’Istituto Alberghiero di Spoleto che, come ogni giovedì che si rispetti, insegneranno ai partecipanti a preparare un piatto di gnocchi (ore 18).

Venerdì 24 si avrà l’occasione imparare a fare la perfetta sfoglia con i cuochi dell’Associazione Professionale Cuochi Italiani (ore 16), mentre guidati da Pasta De Cecco si potranno scoprire le ragioni di un “metodo d’eccellenza” che si tramanda dal 1886 (ore 18). Sabato 25 i professionisti del PROGETTO I-REXFO spiegheranno come ridurre gli sprechi in cucina (ore 11) mentre alle 13 sarà la volta della FIDA, la Federazione Italiana Dettaglianti dell’Alimentazione che da tempo sono presenti ai Primi con diverse attività. Alle 16.30 si andrà alla scoperta della “Pasta come dovrebbe essere” con gli amici di Bontasana (pasta gourmet senza glutine) che presenteranno il loro progetto. Infine alle 18 spazio al Pastificio Non Solo Pasta da Laila che ci parlerà di pasta funzionale e benessere in tavola. Domenica 26 gli appuntamenti saranno tre. Impariamo a fare la pasta alla sfoglia alle ore 11 con l’ dell’APCI (Associazione Professionale Cuochi Italiani), alle 16.30 la Risosteria Mantovana organiz- za “Cra Cra e filiera del riso”. Chiusura alle ore 18.30 con “Un abbraccio di felicità” dell’APCI.

SPECIAL EVENTS, Corte di Palazzo Candiotti:

LE CENE:

Ticket € 40,00; prenotazione obbligatoria: segreteria@eptaeventi.it – tel: 3924031466 Mercoledì 22 settembre, l’Anteprima del Festival è affidata alla CENA DANTESCA, per celebrare il settecentesimo anniversario della morte del Sommo Poeta. Dalle ore 21 con lo chef SHADY che presenterà i piatti tratte dalle ricette della Divina Commedia. Sabato 25 la Corte di Palazzo Candiotti ospiterà ISPIRAZIONI GOURMET: metti una sera a cena con... Paolo Trippini, ambasciatore del gusto impegnato nella valorizzazione delle biodiversità in cucina, chef del Ristorante Trippini di Civitella del Lago (paolotrippini.it).

I PRIMI DELLA DOMENICA:

Ticket € 25,00; prenotazione obbligatoria: segreteria@eptaeventi.it – tel: 3924031466

Domenica 26 settembre, alle ore 13, il tradizionale pranzo della domenica è affidato a Fabrizio Rivaroli (fabriziorivaroli.it), chef folignate, formatore e docente dell’Università dei Sapori, che guiderà i commensali in un goloso itinerario di scoperta dei primi piatti umbri.

A TAVOLA CON LE STELLE, Palazzo Candiotti:

Ticket € 40,00; prenotazione obbligatoria: segreteria@eptaeventi.it – tel: 3924031466. Chef stellati propongono in degustazione un menu di primi piatti in abbinamento a vini prestigiosi. Un percorso gastronomico d’eccezione per il piacere dei vostri occhi e soprattutto del vostro pala-

to. L’esperienza, l’estro, la genialità, la sapienza e la capacità delle Stelle dell’alta cucina a portata di tutti. Giovedì 23, ore 21:00, inaugura lo chef Gianfranco Pascucci (una stella Michelin) del Ristorante Pascucci al Porticciolo a Fiumicino (pascuccialporticciolo.com), con la sua cucina di mare: rigorosamente locale, sostenibile, di altissima qualità. Venerdì 24, alle ore 21:00 sarà la volta della chef Katia Maccari (una stella Michelin) del Ristorante I Salotti, Villa Il Patriarca a Chiusi (SI) (ilpatriarca.it), che con passione, estro e competenza tecnica ripropone le tradizioni della campagna senese in piatti sempre nuovi e sorprendenti.