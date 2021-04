Tornano "I colori delle donne", incontri on line per sensibilizzare sui problemi e le forme di violenza subite dal genere femminile

Il fenomeno della violenza domestica, con l'’isolamento e la convivenza forzata in casa, ha registrato un aumento con l'adozione delle misure restrittive imposte dalla pandemia. Nell’ultimo anno, a partire dal primo lockdown dello scorso marzo - dicono i dati Istat - le richieste di aiuto al numero 1522 sono aumentate del 73%. Il dato ancora più allarmante, se possibile, è che 7 donne su 10 non denunciano la violenza subìta.

Ma le donne in difficoltà non sono solo queste, pur vittime di violenze vere e proprie.

Mamme, lavoratrici, imprenditrici, casalinghe, stanno affrontando grandi problematiche emotive. “I colori delle Donne” propone una serie di eventi speciali di sensibilizzazione ed evoluzione del femminile iniziato, non a caso, alla vigilia della festa della donna – lo scorso 7 Marzo - e che si snoda per tutto l’anno attraverso 4 eventi in diretta zoom che coincideranno con altrettante giornate celebrative di respiro internazionale.

Ciascun appuntamento costituirà un momento di riflessione sui tempi di cambiamento e soprattutto come strumento formativo e divulgativo, di sensibilizzazione ed aiuto per le donne e per gli uomini sensibili ai temi.

Il calendario degli eventi

6 maggio, Giornata mondiale del colore

12 settembre, Giornata internazionale per la cooperazione

25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

I colori degli uomini 5 dicembre (a grande richiesta dell’altro sesso)

Aderiscono e donano il loro contributo a “I colori delle Donne”, tra i tanti:

2 madrine d’eccezione: Eva Henger, Gabrielle Buresch-Techmann

la conduttrice Aurora Marchesani, che coordinerà l’evento

Numerosi trainer di fama nazionale, specializzati nei percorsi sul risveglio del femminile sacro e di crescita personale: Max Formisano, Samya Ilaria Di Donato, Sarah Cosmi, Cristina Alunni, Iliana Manfredi, Stefano Gay, Monica Melani.

La partecipazione a “I colori delle Donne” è completamente gratuita e aperta a tutti. Ci si iscrive registrandosi a questo link: https://samyadeicolori.it/i-colori-delle-donne/

Il pensiero delle organizzatrici

Samya Ilaria Di Donato, ideatrice e promotrice, con Sarah Cosmi de “I colori delle Donne” afferma: «In tempi di pandemia le donne si sono ritrovate ad essere madri, mogli, donne delle pulizie, organizzatrici della routine sconvolta dal confinamento in casa; oltre che donne lavoratrici, manager e/o imprenditrici. E anche, a subire nuovi e più frequenti episodi di violenza. Per questo è nata “I colori delle Donne”, non una semplice campagna di sensibilizzazione, ma un vero e proprio aiuto concreto per tutte le donne in questo periodo. Abbiamo già formato una squadra di personaggi famosi e di onlus e confidiamo nella collaborazione di tutti coloro che vorranno sostenere questo importante progetto».