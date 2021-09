Dopo un anno di assenza, torna 'Umbria Noise by the Lake', l'appuntamento con le migliori band dell'Umbria

Dopo un anno di stop forzato, torna la festa annuale della miglior musica in circolazione made in Umbria, Umbria Noise. Sarà un'edizione intima e a lume di candela, con tre progetti in formato semi-acustico, rispettando tutte le disposizioni Covid. Umbria Noise prosegue nel suo obiettivo - grazie alla collaborazione tra il collettivo del progetto Umbria Noise e lo storico locale di Castiglione del Lago (spazio che è una vera e propria istituzione per la musica live in Umbria con alle spalle alcune decadi di gloriosa attività) – di far suonare i giovani musicisti emergenti della nostra regione, tra varie proposte e generi musicali.

I concerti, tutti ad ingresso gratuito, inizieranno alle ore 22. Ad aprire la serata "Monamour" (Aplasticmoon, Desource) alla perenne ricerca di nuove ispirazioni ci proporrà un delicato cantautorato in italiano; a seguire una colonna portante della musica in umbria: Emiliano Pinacoli (The Mighties) accompagnato dalla chitarra di Leonardo Cassetta (Psychocandy). A chiudere il gruppo rivelazione e vincitore di Arezzo Wave Band Umbria 2021: i Wabeesabee con il loro mix di nu-soul inglese, neopolitan funk e musica leggera italiana. Spazio anche al disegno con live drawing di artisti umbri a cura della Biblioteca delle Nuvole.

Le band presenti

WABEESABEE: “Wabi-sabi”, visione del mondo fondata sull'accoglimento della transitorietà delle cose. Partendo da questa stessa esigenza, il duo umbro sente di poter comunicare sotto il comune tetto della black music: ispirandosi al nu-soul inglese, al neopolitan funk e alla musica leggera italiana scrivono suoni sempre freschi che spaziano dall’R&B all'atmosfera lounge dell'art pop. Il loro disco d’esordio “Muktada” è un omaggio alla possibilità di riemergere partendo da sè stessi, all'opportunità di chiedere scusa e soprattutto alla gentilezza, come atto.

EMILIANO PINACOLI: Emiliano Pinacoli dopo anni di militanza in varie rumorose bande della scena musicale underground umbra reinventa la propria attitudine sonora verso qualcosa di più intimo e puro insieme all'amico di vecchia data Leonardo Cassetta (ex Psichocandy): niente accademismi e prese sul serio, solo passione e bellissima imperfezione.

Il progetto Umbria Noise

Il portale. Umbria Noise è il primo portale di musica in Umbria. Nelle sue diverse sezioni il sito tenta di raccogliere ed organizzare tutti i gruppi musicali presenti nella regione. Promuovere ed informare è il primo obiettivo del progetto che non sottovaluta l'importanza della ricerca storica con le band (dagli anni ‘30) ormai sciolte. Nel sito è presente anche un'agenda aggiornata con i concerti in umbria, una sezione dedicata ai soli musicisti e molto altro.

La rivista. Umbria Noise è stato un free-press mensile (2012-2017, 57 numeri). La rivista ha raccontato la vita musicale della nostra regione, recensendo i locali e le loro programmazioni musicali, intervistando i gruppi, le persone, i musicisti, gli organizzatori di eventi. La rivista Umbria Noise è stata portavoce di tutti gli eventi musicali della regione, dai più conosciuti a quelli più nascosti.

La raccolta. Umbria Noise raccoglie materiale audio (cd, vinili, mc, registrazioni in genere), materiale video, materiale fotografico, materiale cartaceo (articoli di giornale, pubblicazioni, libri, rassegne stampa); materiale promozionale (locandine, volantini) prodotto da formazioni e gruppi locali; materiale prodotto da festival, concerti, eventi musicali di ogni genere dell' Umbria.

La mostra. Umbria Noise organizza una mostra itinerante denominata "Umbria Noise, La musica umbra in mostra". Tenta così di ricostruire la storia della musica in Umbria a partire dagli anni '50 attraverso le foto, le produzioni musicali, i concerti, gli articoli di giornale raccolti.

Il festival. Umbria Noise organizza a settembre di ogni anno il festival “Umbria Noise by the Lake” presso la Darsena di Castiglione del Lago. Un finesettimana dedicato interamente alla musica locale.