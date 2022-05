Torna Perugia Urban Night Trail, la speciale corsa podistica per ammirare la città da un altro punto di vista

Una corsa urbana tra vicoli nascosti, piazze note e meno note della città, parchi a ridosso delle mura cittadine: è questa la caratteristica di Perugia Urban Night Trail, la non competitiva organizzata dalla Podistica Ponte Felcino nel centro storico del capoluogo umbro in porgramma il 17 Giugno prossimo.

Dopo lo stop forzato di due anni a causa della pandemia, venerdì 17 giugno torna il Perugia Urban Night Trail, la corsa non competitiva che giunge quest’anno alla sua quinta edizione, organizzata dalla Podistica Ponte Felcino nel centro storico del capoluogo umbro.

Sarà la quinta edizione dello speciale ed apprezzato evento, che con i suoi 9,5 km dl trail torna dopo due anni di assesnza forzata per offrire ai partecipanti l’opportunità di scoprire e ammirare Perugia da un punto di vista insolito.

“La corsa si terrà, come tradizione, al crepuscolo -spiega Gianni Longetti, Presidente della Podistica Ponte Felcino- per rendere ancora più suggestivo il tracciato e, quindi, la prospettiva sulla città. Le iscrizioni si sono aperte nei giorni scorsi e già il trail si conferma un momento particolarmente apprezzato di sport, turismo e convivialità, in una parola di quella condivisione che ci è tanto mancata in questi due anni”.

Novità sul tracciato e non solo

Tra le novità di quest’anno, che saranno presentate in dettaglio nel corso di una conferenza stampa il prossimo 14 giugno, grazie anche al supporto dell’Amministrazione comunale, ci sarà un nuovo percorso, leggermente modificato rispetto al passato, per esigenze logistiche, che partendo da Piazza IV Novembre, toccherà il Parco Santa Margherita, il Parco della Cuparella, l’Acquedotto, il Parco Sant’Angelo, e l’Arco Etrusco, con un dislivello complessivo di circa 500 metri.

Il Perugia Urban Night Trail 2022 sosterrà il progetto Pink is Good della Fondazione Umberto Veronesi, per la lotta ai tumori femminili e la promozione di sani stili di vita e dell’importanza della prevenzione, con la partecipazione alla manifestazione delle Pink Ambassador del team perugino.