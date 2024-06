"Un'estate con Ulisse", torna l'avventura dei Grest della diocesi di Perugia-Città della Pieve

Prezzo non disponibile

Un’estate con Ulisse. Dal 10 giugno al via i “Gr.Est. 2024” in 36 Oratori della diocesi; oltre 3000 i bambini e gli adolescenti coinvolti. Filo conduttore l’“Odissea” di Omero con la figura di Ulisse.

Si trova sul sito www.perugiagiovani.net il calendario dei “Gr.Est. 2024” organizzati da 36 Oratori parrocchiali che offrono, dal prossimo 10 giugno a quasi tutto luglio, una serie di iniziative per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni di età, con giovani animatori e animatrici formati e motivati.

Il tema di quest’anno proposto dall’ANSPI agli Oratori è “A gonfie vele! Un’estate in viaggio con Ulisse”, tratto dal racconto epico di Omero “Odissea”, con la finalità di far emergere l’Ulisse che è in ciascuno, aiutando a ritrovare la vera essenza di ciò che si è e si vuole essere fin dalla fanciullezza.