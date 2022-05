Torna tra Bevagna e Foligno Radici di Umanità con tre appuntamenti sulla sostenibilità ambientale

Prezzo non disponibile

Bevagna è ancora protagonista della rassegna “Radici di Umanità”, che ha l'obiettivo di raccontare, declinare ed interpretare i temi caldi della nostra epoca. Per questo motivo prosegue il cartellone di eventi, in programma fino al prossimo 3 Luglio.

In particolare il prossimo si terrà venerdì 6 maggio (ore 10.30) all’Auditorium S. Maria Laurentia, quando ci sarà la proiezione del documentario di Stefano Schirato “TERRA MALA 2”. A seguire FELCOS Umbria presenterà un cortometraggio che documenta un intervento territoriale diffuso chiamato “Clima-X azione per il clima”, con protagonisti i giovani, promotori del cambiamento nelle comunità e nei territori dell’Umbria. Si tratta di un vero e proprio laboratorio green diffuso e itinerante, che promuove un percorso educativo di ricerca-azione in cui le giovani generazioni sono chiamate a indagare il complesso tema della sostenibilità nelle aree interne, nei contesti urbani nei territori e nelle comunità dell’Umbria.

Clima-X fa parte del progetto “Persone e Pianeta: un destino comune”, coordinato da FELCOS Umbria, Associazione di Comuni per lo Sviluppo Sostenibile su tutto il territorio regionale per lo sviluppo sostenibile inclusivo locale, coinvolgendo attivamente i giovani come motori del cambiamento. Clima-X approderà poi a Bevagna in autunno con un percorso dedicato ai media e all’attivismo giovanile.

All’incontro del 6 maggio presenzieranno anche Umberto Bonetti - vice presidente FELCOS Umbria, Colomba Damiani - Project Manager "Persone e Pianeta: un destino in Comune” FELCOS Umbria, Massimo Luciani – coordinatore Ecomuseo Del Paesaggio Orvietano (EPO), Riccardo Trequattrini - Trame di Comunità, Fiorenza Bortolotti - Comunità di Etica Vivente (CEV), Giorgia Leonardi - Guida Ambientale Escursionistica, Gabriele Ramundo - Docente Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente di Fabro e una delegazione di studenti e studentesse dell'Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente di Fabro. Con la partecipazione dell’associazione Educare alla Vita (EAV) che proporrà delle attività dedicate ai bambini e alle bambine dell’IC Bevagna Cannara.

Lo stesso giorno sarà inaugurata (e in esposizione fino al 22 maggio) in tutti i weekend la mostra fotografica “TERRA MALA”. Stefano Schirato è da anni impegnato in un ampio progetto sul legame tra inquinamento e malattie causate da condizioni ambientali malsane.

Ingresso gratuito. La mostra è visitabile nei weekend tra il 6 e il 22 Maggio, nei seguenti orari: venerdì: h 17-19; Sabato e Domenica: h 10-12 e h 17-19.

Triplo appuntamento

Si prosegue poi sabato 7 maggio (ore 21.15) al Teatro Torti di Bevagna con “TONNO E CARCIOFINI – Una storia di wrestling”, spettacolo di Silvio Impegnoso, Ludovico Röhl e Alessandro Sesti che ha ricevuto anche una Menzione speciale al Premio Scenario 2021. Dopo vari tentativi di trovare un senso nel mondo del teatro, i tre intraprendono il cammino verso la vera finzione: il Wrestling. Il wrestling come luce in fondo al tunnel. “Tonno e carciofini” è una storia di amicizia tra due inetti superficiali alla ricerca del successo. Finiranno per trovare nel wrestling il vero senso dell’arte e della vita.

I biglietti possono essere acquistati online (https://bit.ly/biglietti-tonnoecarciofini) oppure prima dello spettacolo presso la biglietteria del teatro.

Giovedì 12 maggio (ore 21.15) poi, allo Spazio Zut di Foligno, ci sarà la proiezione del documentario “MOLECOLE” di Andrea Segre che ha trasposto in video la fragilità nel cuore di una Venezia che lentamente si svuota. Segre, che da anni vive a Roma, è rimasto bloccato dal lockdown a Venezia, la città di suo padre e solo in parte anche sua. Così ha raccolto appunti visivi e storie. Prodotto da ZaLab Film con Rai Cinema, il film è stato proiettato come fuori concorso alla 77esima Mostra del cinema di Venezia.

Infine, la mattina del 13 maggio alle ore 10.30 Andrea Segre terrà un incontro con le scuole elementari di Bevagna all’interno dell’Auditorium di Santa Maria Laurentia.