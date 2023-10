Torna la Fiera dei Morti a Perugia: tantissimi stand dal centro storico a Pian di Massiano. Un biglietto speciale per muoversi

Ci sono tanti appuntamenti perugini di cui è impossibile fare a meno, uno di questi è senza dubbio la Fiera dei Morti. Non una semplice fiera celebrativa di una ricorrenza molto sentita nel territorio ma una manifestazione che raccoglie la comunità nei luoghi in cui si svolge, ovvero fra il centro storico della città e Pian di Massiano.

Da mercoledì 1 a domenica 5 novembre moltissimi stand offriranno prodotti di ogni genere e per ogni gusto. Per gli amanti dell’artigianato, della cucina, delle stoffe, delle spezie e ancora per chi ha il pollice verde, per chi ama la ceramica o il legno, non sarà possibile rinunciare all’appuntamento che come di consueto porta il mondo in Umbria, lo stesso mondo che abbraccia la tradizione territoriale anch’essa presente durante le giornate di festa.

Fra le vie del centro storico sarà possibile spostarsi da una regione italiana all’altra, provare le eccellenze umbre, quelle siciliane o calabresi. Come se esistesse un teletrasporto si potrà inoltre atterrare in Provenza, con tutti i prodotti a base di lavanda che inebriano l’aria delle prime giornate di novembre, oppure in Slovenia e assaporare il vin brulé per riscaldare il proprio corpo oltre che la propria anima. Poi ancora in Germania o negli Stati Uniti, dove Seattle offrirà il salmone della costa nord occidentale. Questo universo parallelo, rappresentativo di tutte le città gemellate con Perugia, si troverà in piazza Italia.

Dal centro storico sarà possibile passare a Pian di Massiano o viceversa, farlo sarà molto semplice grazie al servizio di Minimetrò e Busitalia che per l’occasione forniranno un biglietto a tariffa agevolata. Si tratta del titolo di viaggio “Turistico Up”, utilizzabile da un adulto e un bambino ad un prezzo ridotto e valido per tutta la giornata.

ORARI MINIMETRO' E BIGLIETTO SPECIALE Per la Fiera dei Morti 2023 (1-5 novembre), sarà possibile utilizzare il minimetrò con il titolo di viaggio UP “Giornaliero Fiera 2023” al prezzo di € 3,50 – validità di 24h dalla prima convalida, utilizzabile da un adulto ed un bambino al di sotto di 12 anni (fino ad un massimo di 1 minore per ciascun adulto). Gli orari del Minimetrò sono i seguenti: Mercoledì 1: 09:00 – 20:45 (ultima corsa), da giovedì 2 a sabato 4: 7:00 – 21:05 (ultima corsa). domenica 5: 9:00 – 20:45 (ultima corsa).

L’avventura dunque proseguirà o inizierà anche da Pian di Massiano dove sarà possibile trovare numerose categorie merceologiche tra giocattoli, libri, quadri, profumi e molto altro ancora.

La manifestazione è stata presentato oggi, venerdì 27 ottobre, alla sala della Vaccara, alla presenza dell’assessore del commercio Clara Pastorelli, dell’assessore alla sicurezza Luca Merli, dei dirigenti Roberto Ciccarelli e Nicoletta Caponi, del presidente del consorzio Perugia in Centro Paolo Mariotti e dai rappresentanti di Minimetrò e Busitalia. Per l’occasione è stato illustrato il nuovo strumento digitale “Perugia Digital Twin” in grado di monitorare l’intero evento e rispondere in tempo reale alle esigenze dei partecipanti.

La Fiera dei morti è quindi una festa che celebra la vita, la diversità, la tradizione e l'amicizia tra i popoli. È una vetrina di prodotti, sapori, colori e profumi che arricchiscono la città di Perugia e la rendono ancora più accogliente e vivace.