Torgiano Winter, tutto pronto per la seconda edizione: il programma

A Torgiano, Città del Vino e uno dei "Borghi più belli d’Italia", dal 25 novembre al 22 marzo, si terrà la seconda edizione della manifestazione culturale "Torgiano Winter" che propone sette appuntamenti tra mostre, incontri con musicisti, giornalisti, critici d'arte e divulgatori scientifici.

Tutte le iniziative sono organizzate dalla Fondazione Lungarotti, con il sostegno della Fondazione Perugia e del Gruppo Lungarotti e la collaborazione del Comune di Torgiano.

L'ingresso agli eventi è gratuito fino ad esaurimento posti: si consiglia la prenotazione.

Sono a pagamento e su prenotazione le cene del 5 dicembre e del 22 marzo.

Teresa Severini, Consigliere della Fondazione Lungarotti: "Torgiano Winter torna ad arricchire la stagione invernale con un cartellone decisamente accattivante. La formula vincente della scorsa edizione è stata proprio quella della varietà di argomenti; varietà che caratterizza anche gli eventi in programma da novembre a marzo e che inaugureremo con una mostra d’arte al Museo del Vino e spazieranno tra arte, musica, letteratura, divulgazione scientifica. Torgiano si apre al pubblico in diversi luoghi e, in abbinamento agli incontri, saranno proposti momenti conviviali con aperitivi e cene per dare voce anche ai prodotti del territorio. Un sentito ringraziamento alla Fondazione Perugia per il prezioso aiuto e al Comune di Torgiano per la collaborazione".

IL CALENDARIO

25 novembre 2023

DUILIO CAMBELLOTTI. INFINITI MONDI

Vernissage mostra

Ore 17.30 MUVIT Museo del Vino

Saluti istituzionali, presentazione della mostra con i curatori

Maria Grazia Marchetti Lungarotti e Francesco Tetro

Aperitivo di inaugurazione della 2a edizione di Torgiano Winter

5 dicembre 2023

VITTORIO SGARBI

Scoperte e rivelazioni. Caccia al tesoro dell'arte

Ore 19.30 cena presso il ristorante Le Melograne del Resort Le Tre Vaselle

Su prenotazione € 45 – ricevimento@3vaselle.it

Ore 21 Sala Ottobrata, Le Tre Vaselle:

Presentazione del libro

15 dicembre 2023

ASSOCIAZIONE CIRO SCARPONI

Omaggio a Puccini

Ore 21 Sala Sant'Antonio:

Concerto di Natale

Sara Piccioni – soprano

Alessandro Zucchetti – tenore

Manuel Massidda – baritono

Stefano Ragni – pianoforte e commento

19 gennaio 2024

DENISE PARDO

La casa sul Nilo

Ore 21 Sala Sant'Antonio:

Presentazione del libro

2 febbraio 2024

STEFANO SENARDI

La voce del padrone

Ore 21 Sala Sant'Antonio:

Ricordo di Franco Battiato e altri racconti - proiezione del film documentario "La voce del padrone", vincitore del Nastro d'Argento 2023, regia di Marco Spagnoli.

1 marzo 2024

CHRISTIAN PABST TRIO

The Palm Tree Line

Ore 21 Sala Sant'Antonio:

Concerto jazz

Christian Pabst - pianoforte

Francesco Pierotti - contrabbasso

Lorenzo Brilli - batteria

22 marzo 2024

MARCO CATTANEO

Il capitale naturale: il consumo responsabile delle risorse per un futuro sostenibile

Ore 19.30 cena presso il ristorante Le Melograne del Resort Le Tre Vaselle

Su prenotazione € 45 – ricevimento@3vaselle.it

Ore 21 Sala Ottobrata, Le Tre Vaselle:

Conferenza