INVIATO CITTADINO Torgiano, i Vinarelli ripartono alla grande

Torgiano. Ripartono alla grande i Vinarelli, con straordinaria partecipazione di artisti non solo umbri. Toccante ricordo del pittore Raffaele Tarpani. Artista e indimenticabile Maestro, da noi commemorato con affetto su queste pagine [E' morto il pittore Raffaele Tarpani: il ricordo dell'Inviato Cittadino (perugiatoday.it)]. Al termine del momento conviviale, un commosso ricordo del pittore che ha segnato con la sua presenza tutte le edizioni dei Vinarelli. Il sindaco Liberti e il presidente Burini ne hanno menzionato, insieme alla figlia, la passione e l’attaccamento a una manifestazione da lui molto amata. È stato anche mostrato l’ultimo prodotto che Raffaele realizzò nella manifestazione torgianese (foto).

Grande successo, dunque, per la trentottesima edizione dei Vinarelli. Una soddisfazione per il presidente della Pro loco Fabrizio Burini, per l’assessore alla cultura Elena Falaschi, per il sindaco Eridano Liberti, per lo stuolo di collaboratori impegnati dalle cucine all’organizzazione dello storico evento, inventato dalla vulcanica mente del siciliano Giuseppe Agozzino.

Non più, come l’anno scorso, una partecipazione di artisti divisa in due serate, ma una sola Kermesse che ha visto operare congiuntamente, lungo il corso, oltre una sessantina di pittori, professionisti o amatoriali. Naturalmente, con l’adozione delle misure di prudente distanziamento che prevedevano una circolazione programmata del pubblico, sempre desideroso di verificare de visu procedimenti e risultati di qualità.

Il frutto del lavoro degli artisti verrà poi ceduto a quanti vorranno possedere un disegno realizzato coi colori del nettare di Bacco. Il ricavato andrà, come sempre, in attività di carattere sociale e benefico.

Nell’impossibilità di nominare tutti i partecipanti, offriamo in gallery alcuni scatti di ieri sera.