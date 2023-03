INVIATO CITTADINO Torgiano, ‘Femminile Plurale’: storie di donne

Un progetto singolare per… ‘Femminile Plurale’. Torgiano festeggia l’8 Marzo con storie dolorose di donne.

Prendere consapevolezza dello stato dell’arte della questione femminile. Una storia che non è proprio rose e fiori. Al di là del dono di mimose, che hanno un triste destino: quello di appassire (dice François de Malherbe) nello “spazio di un mattino”.

Bando, dunque, all’ipocrisia di chi celebra la festa per “fare la festa” alla donna. E spazio a una severa presa di coscienza. Sulla scorta di portati esperienziali di sicura autenticità.

Da questa premessa parte il progetto “Femminile Plurale” che coinvolge l’Istituto Comprensivo Torgiano-Bettona. Le date sono quelle del 7, 8, 9 marzo, nel palazzo Baglioni di Torgiano.

Il tema centrale della proposta è il racconto diretto di vite vissute e testimoniate da donne, in una narrazione autobiografica teatralmente realizzata. Il tutto riferito agli studenti. La cui attenzione – ne siamo certi – permetterà loro di cogliere esiti formativi di forte rilievo.

Ne hanno parlato Caterina Grechi (presidente del Centro Pari Opportunità della Regione Umbria), Silvia Mazzoni (dirigente dell'Istituto Comprensivo Torgiano-Bettona), Elena Falaschi (assessore alla cultura e alle pari opportunità del Comune di Torgiano), Maria Teresa Pietrobono (consigliere dell'Università delle Tre Età) e Roberto Biselli, regista del Teatro di Sacco e ideatore del laboratorio teatrale in questione.

Alla perizia di Roberto, unico uomo della compagine, il ruolo di deus ex machina di un evento che si preannuncia come accreditato di alto profilo educativo.

Sia per i ragazzi che per le ragazze. Validando il detto di Simone De Beauvoir: “Donne non si nasce: lo si diventa”. Ma anche uomini.