Torgiano si prepara a rivivere la Guerra del sale. Accoglienza in costume per i viaggiatori in arrivo da Londra al San Francesco

L’intera manifestazione è realizzata con il sostegno della Fondazione Perugia, nell’ambito del progetto che vede come partner del Comune di Torgiano anche l’Associazione Guerra del Sale, il Centro per le Pari Opportunità della Regione Umbria, la Fondazione Guglielmo Giordano, l’Istituto Comprensivo Torgiano-Bettona, l’associazione Scannagallo e l’Unitre Torgiano, oltre al patrocinio di Aurse della Provincia di Perugia e la collaborazione del Consorzio Tutela Vini di Torgiano e la Fondazione Vittoria Baglioni.

Una rievocazione, con un prezioso corteo storico, fatta di musici, sbandieratori, giocolieri, falconieri, saltimbanchi, arti e mestieri e il mercato, con la degustazione delle tante tipicità enogastronomiche del territorio. Quest’anno si aggiungono: la zecca e il banco del cambio, e il Palio dei bambini, seconda delle tre prove che compongono il Palio del Sale. Fiore all'occhiello della due giorni sarà la rievocazione della battaglia di Torgiano, a cura delle Associazioni Scannagallo, Compagnia Giovanni delle Bande Nere, Archibugieri dell’Aquila Bianca e Compagnia ArtedaParte, per rievocare nel territorio uno scorcio di storia umbra, quando nello scontro tra le coalizioni di Perugia e del Papato, avvenuto lì dove convergono i due fiumi della Regione, il Tevere e il Chiascio, Torgiano rappresentò una sorta di baluardo, resistendo alle truppe papaline.

L’assessore Falaschi e la Presidente Cirimbilli, sottolineando come l’evento sta sempre di più andando verso un indirizzo e una traiettoria importante di ricerca storica, minuziosa e fedele, hanno anche anticipato tutte le novità di questa quinta edizione de La Guerra del Sale.

Oggi allaeroporto San Francesco di Assisi, sfruttando il protocollo d’intesa siglato tra la Sase e il Comune di Torgiano, la presidente dell’associazione Guerra del Sale, Tatiana Cirimbilli e l’assessore alla Cultura del Comune di Torgiano, Elena Falaschi, hanno accolto i passeggeri in arrivo da Londra e hanno invitato i tanti presenti a partecipare alla manifestazione. Umberto Solimeno, direttore generale dell’aeroporto dell’Umbria, ha commentato: “Siamo lieti di testimoniare, a seguito della firma del protocollo di intesa, le azioni di promozione all’interno dello scalo aeroportuale implementate dal Comune di Torgiano con lo scopo di valorizzare le bellezze e gli eventi del proprio territorio. La crescita del nostro aeroporto è di primaria importanza per lo sviluppo dell’economia della regione e i risultati di questo processo sono sempre più tangibili sull’intero territorio regionale”.

L'evento è previsto per l'11 e il 12 novembre. Accordo tra l'associazione organizzatrice e la Sase

Torgiano si prepara a rivivere la Guerra del sale. Accoglienza in costume per i viaggiatori in arrivo da Londra al San Francesco