Fa tappa a Torgiano il Festival dei Borghi più belli dell'Umbria e porta la comicità di Marco Mazzocca nelle vesti di “Ariel”

A Torgiano si celebrano i Borghi più belli dell’Umbria con l'omonimo Festival, che il 16 agosto farà tappa nella cittadina umbra con Marco Marzocca, l’attore comico portato alla ribalta dalla serie tv “Distretto di Polizia” e poi consacrato da Zelig nelle vesti di “Ariel”, il domestico più celebre d’Italia. L’appuntamento è sul palco di Piazza Baglioni (ore 21.30) per uno spettacolo tutto da ridere (ingresso libero fino a esaurimento posti) e adatto a tutta la famiglia. Scritto da Marco Marzocca e Stefano Sarcinelli, "Tutto Ariel" è un'antologia di tutti i più divertenti sketch che hanno reso famoso il simpatico e pasticcione “Ariel”, sempre alle prese con il suo “Signò” (il bravissimo Stefano Sarcinelli). Un personaggio comico amatissimo da tutte le generazioni, che è diventato nel tempo una vera propria maschera. "Ciao Signò", "Ci Vediamo Giovidì Signò", "S'è Svampato!" da veri e propri tormentoni sono entrati oggi nel lessico comune. Ariel, popolarissimo Arlecchino moderno che riesce sempre con la sua simpatia a conquistare e divertire tutte le generazioni.

In attesa dello spettacolo, il borgo di Torgiano aprirà le sue porte ai visitatori in particolare con le tradizionali Mostre dei Vinarelli presso Corso Vittorio Emanuele, promosse e organizzate dalla Pro Loco di Torgiano nell'ambito dell'"Agosto Torgianese". Inoltre, per l'intera giornata sarà possibile visitare il Museo Arte Ceramica Contemporanea (MACC) e la mostra di Joaquín Roca Rey nelle sale espositive di Palazzo Graziani Baglioni.

Il Festival dei Borghi più Belli dell'Umbria

Dopo le tappe a Panicale, Allerona, Corciano, Arrone, Lugnano in Teverina e Torgiano, il festival dei borghi più belli dell'Umbria 2022 proseguirà mercoledì 24 agosto a Spello (Piazza Carlo Carretto, ore 21.30) con Historia Tango Nuevo ai confini del jazz, spettacolo tra poesia, musica e ballo con la partecipazione di Samuel Peron e Veera Kinnunen; e infine sabato 10 settembre ad Acquasparta (Palazzo Federico Cesi, ore 21.00) con la musica antica dell’ Ensemble Micrologus.

Il Festival dei Borghi più belli dell’Umbria è stato pensato come un contenitore di eventi per la ripartenza e il rilancio del turismo anche nei piccoli borghi dell’Umbria, dopo il lungo periodo di stop pandemico. Proporre spettacoli in contesti suggestivi come sono i borghi ha la duplice funzione di promuovere i territori e le eccellenze artistiche umbre e di creare occasioni di lavoro nel settore della musica e in generale degli spettacoli dal vivo.