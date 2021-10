Aspiranti top-model made in Umbria, la vittoria di Federica e Martina va anche a merito di Euro Sereni, di Laura Cartocci e del Comune

La vittoria di Federica e Martina (terza e settima a Miss Blu Mare) va anche a merito di Euro Sereni, di Laura Cartocci e del Comune di Perugia. Non sono da dimenticare i pregi organizzativi dei due inesausti “corifei della bellezza” (Laura ed Euro) i quali si fanno carico di un impegno gravoso e dispendioso, in termini di oneri e di lavoro. Laura come Direttrice artistica, Euro come patron, onnipresente e disponibile. Posso testimoniarlo in veste di giurato che ha presenziato alla Kermesse tenuta in Sala dei Notari, con la raffinata presentazione di Emanuela Marinangeli.

Un impegno che ha visto premiare, oltre a Federica Tarpani, anche Martina Figorilli. L’elegante Madison Theater della nave ha fatto da cornice alla serata finale, durante la quale le 51 ragazze, provenienti da 16 regioni italiane, si sono esibite in una coreografia ispirata alle musiche degli anni ’90. Il verdetto finale ha decretato un fantastico risultato per le ragazze umbre. Entrambe hanno infatti conquistato una fascia nazionale: Federica Tarpani è salita sul podio, classificandosi terza, mentre Martina Figorilli ha ottenuto la fascia “Benessere”, posizionandosi al settimo posto.

Il tutto all’interno dell’ammiraglia della MSC, la nuova nave “SEASHORE”, nella crociera lungo il mediterraneo occidentale, con la madrina Angela Melillo che si è congratulata per la preparazione delle nostre candidate umbre. Un ringraziamento meritato vada anche all’Amministrazione del Comune di Perugia, che ha messo a disposizione la splendida location della Sala dei Notari per svolgere la Finale Regionale di Miss Blumare durante la quale sono state proclamate Federica e Martina come rappresentanti Umbre alla Finale Nazionale.

Tutto questo come integrazione di una precedente notizia che non attribuiva il giusto merito ai responsabili dell’organizzazione. Senza il cui efficiente e responsabile impegno, nulla di quanto è accaduto sarebbe stato possibile.