Todifiorita, tutti i colori della primavera in piazza del Popolo

E' alla quattordicesima edizione di Todifiorita, mostra-mercato di florovivaismo specializzato in programma da venerdì 19 a domenica 21 maggio.

Una cinquantina gli espositori, provenienti da tutto il centro Italia, dislocati nella centrale piazza del Popolo, davanti alla scalinata di San Fortunato e all'interno dei giardini pubblici.

La manifestazione si caratterizza, fin dalle origini, per il suo contributo estetico agli scorci più suggestivi della città, con allestimenti artistici dal forte visivo, tra cui quello principale con protagonista la scalinata di ingresso ai medievali palazzi del Popolo e del Capitano.

Oltre agli stand, Todifiorita mette in campo anche una serie di iniziative collaterali quali mostre di pittura, attività artistico-laboratoriali per bambini, visite guidate alla città e seminari tematici.

L’evento, organizzato e promosso dall'Associazione VerdeTodi in collaborazione con l'Amministrazione comunale, sarà inaugurato venerdì 19 maggio alle ore 16:00 con la visita al percorso espositivo e alle mostre permanenti.