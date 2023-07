Todi, tutto pronto per l'International Music Master

Tutto pronto a Todi per la settima edizione del Todi International Music Master, corso di perfezionamento per giovani pianisti provenienti da tutto il mondo ( https://www.todimusicmasters.com/ ) che si terrà in città dal 3 al 17 agosto con la direzione artistica di Antonio Pompa Baldi.

Promossa da Languace Center con il patrocinio del Comune di Todi, l'iniziativa vede la partecipazione di una quarantina di iscritti provenienti da Cina, Corea, Giappone, Brasile, Stati Uniti, Messico, Sud Africa e altri Paesi europei. Sette gli artisti-docenti del corso di perfezionamento: Edoardo Delgado, Andrea Frolich, Juan Lago, Leonardo Lindwel, Yunije Chen, Pierre Reach e Vivian Lee. Venti i componenti dell'orchestra che si unirà al gruppo a partire dall'11 agosto. Tutte le sere, a partire dalle ore 21:00, presso il Palazzo del Vignola, sono previsti concerti gratuiti aperti al pubblico. Si inizia già il 3 agosto con l'Opening Recital.

"Al di là dell'aspetto culturale e artistico, di altissimo livello - sottolinea il sindaco di Todi Antonino Ruggiano - la manifestazione si caratterizza per la presenza al seguito di allievi, maestri e orchestrali di un alto numero di familiari e amici che soggiornano in città per due settimane, con una significativa ricaduta in termini economici e di promozione turistica".

"Abbiamo le potenzialità per raggiungere i sessanta iscritti al TIMM - sottolineano dall'organizzazione - numero che quest'anno non è stato raggiunto per le difficoltà che la platea cinese ancora trova nel rilascio dei visti".

Da segnalare che il direttore artistico e fondatore del TIMM, Antonio Pompa Baldi, conosciuto a livello internazionale e particolarmente apprezzato nel sud-est Asiatico, è divenuto il principale collaboratore di Lang Lang, considerato il pianista numero uno al mondo , a sua volta direttore di una scuola nella Repubblica Cinese, fucina di milioni di pianisti. "Un bacino di utenza di grande interesse per ilTodi International Music Master", evidenziano a Languace Center.