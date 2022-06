Le poesie e l'opera di Patrizia Cavalli protagoniste all'appuntamento del Circolo Tuderte

Oggi sarà l'ultimo sabato della stagione, poi il Circolo Tuderte avrà due mesi di pausa per riaprire a settembre. Riguardo a oggi, sabato 25 giugno, è stato modificato in urgenza il programma culturale per dedicarlo alla memoria del poeta (lei non voleva definirsi poetessa) tuderte Patrizia Cavalli, morta alcuni giorni or sono e celebrata dai più importanti mezzi di comunicazione nazionali.

Il Circolo Tuderte avrà come ospiti per parlare di Patrizia Cavalli tre dei migliori esponenti della cultura di Todi: il professor Manfredo Retti, che tratterà dei suoi rapporti con il poeta e della sua vita tuderte, il professor Gianluca Prosperi, che si dedicherà all'opera e alle poesie di Patrizia e, infine, l'attore ed artista Giorgio Crisafi che leggerà alcune poesie.

Siamo certi che la sua grande cultura e la sua attività letteraria saprà essere ricordata da Todi con altre iniziative che renderanno merito ad uno dei più importanti poeti contemporanei.